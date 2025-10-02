Tokenomika DePHY (PHY)

Odkrijte ključne vpoglede v DePHY (PHY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:09:01 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen DePHY (PHY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DePHY (PHY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 541.98K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 72.29M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.50M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.09652
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.005936336537173587
Trenutna cena:
$ 0.007497
Informacije o DePHY (PHY)

DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

Uradna spletna stran:
https://dephy.io
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/189CMfdklfHPFiVZA5Pa411ySSiGmKmaA/view
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/DEpHYkW6nEm3Sxhb2rwftatrSAV3AP3ac6MgAWBbnsS8

Tokenomika DePHY (PHY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DePHY (PHY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PHY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PHY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PHY, raziščite ceno žetona PHY v živo!

Zgodovina cen DePHY (PHY)

Analiza zgodovine cen PHY pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PHY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PHY? Naša stran za napovedovanje cen PHY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

