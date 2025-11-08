Današnja cena Phi

Današnja cena kriptovalute Phi (PHI) v živo je $ 0.004906, s spremembo 2.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHI v USD je $ 0.004906 na PHI.

Kriptovaluta Phi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PHI. V zadnjih 24 urah se je PHI trgovalo med $ 0.004719 (najnižje) in $ 0.005026 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PHI premaknil -0.45% v zadnji uri in -24.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.11K.

Tržne informacije Phi (PHI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 53.11K$ 53.11K $ 53.11K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Phi je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.11K. Obstoječa ponudba PHI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.91M.