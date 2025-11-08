Današnja cena kriptovalute Phi v živo je 0.004906 USD. Tržna kapitalizacija PHI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PHI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Phi v živo je 0.004906 USD. Tržna kapitalizacija PHI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PHI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Phi (PHI) v živo je $ 0.004906, s spremembo 2.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHI v USD je $ 0.004906 na PHI.
Kriptovaluta Phi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PHI. V zadnjih 24 urah se je PHI trgovalo med $ 0.004719 (najnižje) in $ 0.005026 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je PHI premaknil -0.45% v zadnji uri in -24.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.11K.
Tržne informacije Phi (PHI)
$ 53.11K
$ 4.91M
--
1,000,000,000
1,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Phi je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.11K. Obstoječa ponudba PHI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.91M.
Zgodovina cene Phi, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
--
--
-0.45%
+2.76%
-24.10%
-24.10%
Zgodovina cen Phi (PHI) v USD
Sledite spremembam cen Phi za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00013177
+2.76%
30 dni
$ -0.000094
-1.88%
60 dni
$ -0.000094
-1.88%
90 dni
$ -0.000094
-1.88%
Današnja sprememba cene Phi
Danes je PHI zabeležil spremembo $ +0.00013177 (+2.76%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Phi
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000094 (-1.88%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Phi
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PHI spremenil za $ -0.000094 (-1.88%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Phi
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000094 (-1.88%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Phi (PHI) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Phi, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Phi?
Several key factors influence PHI token prices:
1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence 2. Adoption rate - Usage of Phi Network's AI and blockchain services 3. Technology developments - Platform updates, partnerships, and feature releases 4. Supply dynamics - Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms 5. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets 6. Trading volume - Liquidity levels on exchanges 7. Competition - Performance relative to other AI/blockchain projects 8. Community growth - Active user base and developer engagement
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Phi?
People want to know Phi (PHI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, investors monitor gains/losses, and newcomers evaluate entry points into the market.
Napoved cene za kriptovaluto Phi
Napoved cene Phi (PHI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PHI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Phi (PHI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Phi lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Phi v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PHI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Phi.
O Phi
PHI Token (PHI) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform and is designed to integrate and facilitate interactions between traditional finance and the crypto world. The token is used within a hybrid digital asset management platform that combines the performance of robo-advisory with the flexibility and transparency of blockchain technology. The PHI Token is used for payment of services and transactions within the platform, and it also incentivizes and rewards users who contribute to the platform's growth. The token operates on a deflationary model, with a portion of tokens burned each year to potentially increase value for holders.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Phi
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Phi? Nakup PHI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Phi. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Phi (PHI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Phi bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Phi
Z lastništvom kriptovalute Phi se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.
Phi Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Phi razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Phi rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Phi.
Koliko je kriptovaluta Phi vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Phi je $ 0.004906. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Phi še vedno dobra naložba?
Phi ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PHI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Phi?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Phi v vrednosti $ 53.11K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Phi?
Cena kriptovalute PHI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Phi v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PHI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Phi?
Na ceno PHI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,747.49
+0.93%
ETH
3,393.92
+2.92%
SOL
158.19
+1.78%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1588
+6.04%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PHI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PHI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Phi gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Phi letos rasla?
Cena kriptovalute Phi bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Phi (PHI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:02:27 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.