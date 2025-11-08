BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Phi v živo je 0.004906 USD. Tržna kapitalizacija PHI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PHI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Phi v živo je 0.004906 USD. Tržna kapitalizacija PHI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PHI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PHI

Informacije o ceni PHI

Kaj je PHI

Bela knjiga PHI

Uradna spletna stran PHI

Tokenomika PHI

Napoved cen PHI

Zgodovina PHI

PHI Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute PHI v fiat

Spot PHI

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Phi Logotip

Cena Phi(PHI)

Cena 1 PHI v USD v živo:

$0.004906
$0.004906$0.004906
+2.76%1D
USD
Phi (PHI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:02:27 (UTC+8)

Današnja cena Phi

Današnja cena kriptovalute Phi (PHI) v živo je $ 0.004906, s spremembo 2.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHI v USD je $ 0.004906 na PHI.

Kriptovaluta Phi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PHI. V zadnjih 24 urah se je PHI trgovalo med $ 0.004719 (najnižje) in $ 0.005026 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PHI premaknil -0.45% v zadnji uri in -24.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.11K.

Tržne informacije Phi (PHI)

--
----

$ 53.11K
$ 53.11K$ 53.11K

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Phi je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.11K. Obstoječa ponudba PHI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.91M.

Zgodovina cene Phi, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.004719
$ 0.004719$ 0.004719
24H Nizka
$ 0.005026
$ 0.005026$ 0.005026
24H Visoka

$ 0.004719
$ 0.004719$ 0.004719

$ 0.005026
$ 0.005026$ 0.005026

--
----

--
----

-0.45%

+2.76%

-24.10%

-24.10%

Zgodovina cen Phi (PHI) v USD

Sledite spremembam cen Phi za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00013177+2.76%
30 dni$ -0.000094-1.88%
60 dni$ -0.000094-1.88%
90 dni$ -0.000094-1.88%
Današnja sprememba cene Phi

Danes je PHI zabeležil spremembo $ +0.00013177 (+2.76%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Phi

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000094 (-1.88%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Phi

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PHI spremenil za $ -0.000094 (-1.88%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Phi

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000094 (-1.88%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Phi (PHI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Phi.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Phi

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Phi, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Phi?

Several key factors influence PHI token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Adoption rate - Usage of Phi Network's AI and blockchain services
3. Technology developments - Platform updates, partnerships, and feature releases
4. Supply dynamics - Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms
5. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets
6. Trading volume - Liquidity levels on exchanges
7. Competition - Performance relative to other AI/blockchain projects
8. Community growth - Active user base and developer engagement

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Phi?

People want to know Phi (PHI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, investors monitor gains/losses, and newcomers evaluate entry points into the market.

Napoved cene za kriptovaluto Phi

Napoved cene Phi (PHI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PHI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Phi (PHI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Phi lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Phi v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PHI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Phi.

O Phi

PHI Token (PHI) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform and is designed to integrate and facilitate interactions between traditional finance and the crypto world. The token is used within a hybrid digital asset management platform that combines the performance of robo-advisory with the flexibility and transparency of blockchain technology. The PHI Token is used for payment of services and transactions within the platform, and it also incentivizes and rewards users who contribute to the platform's growth. The token operates on a deflationary model, with a portion of tokens burned each year to potentially increase value for holders.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Phi

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Phi? Nakup PHI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Phi. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Phi (PHI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Phi bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Phi (PHI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Phi

Z lastništvom kriptovalute Phi se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Phi (PHI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Phi (PHI)

Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.

Phi Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Phi razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Phi spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Phi

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Phi?
Če bi kriptovaluta Phi rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Phi.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:02:27 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Phi (PHI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Phi

PHI USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na PHI z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami PHI USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Phi (PHI) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Phi v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
PHI/USDT
$0.004906
$0.004906$0.004906
+2.82%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3341
$0.3341$0.3341

+568.20%

Flux

Flux

FLUX

$0.24100
$0.24100$0.24100

+120.43%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01173
$0.01173$0.01173

+86.19%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009387
$0.000009387$0.000009387

+56.45%

0G

0G

0G

$1.606
$1.606$1.606

+53.83%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz PHI v USD

Znesek

PHI
PHI
USD
USD

1 PHI = 0.004906 USD