Tokenomika PepeCoin (PEPECOIN)

Odkrijte ključne vpoglede v PepeCoin (PEPECOIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:57:39 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen PepeCoin (PEPECOIN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PepeCoin (PEPECOIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 39.95M
$ 39.95M$ 39.95M
Skupna ponudba:
$ 107.65M
$ 107.65M$ 107.65M
Razpoložljivi obtok:
$ 107.06M
$ 107.06M$ 107.06M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 49.92M
$ 49.92M$ 49.92M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 7.69
$ 7.69$ 7.69
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000261303532360508
$ 0.000261303532360508$ 0.000261303532360508
Trenutna cena:
$ 0.3732
$ 0.3732$ 0.3732

Informacije o PepeCoin (PEPECOIN)

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

Uradna spletna stran:
https://pepecoin.io
Bela knjiga:
https://linktr.ee/pepecoins
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a

Tokenomika PepeCoin (PEPECOIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike PepeCoin (PEPECOIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PEPECOIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PEPECOIN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PEPECOIN, raziščite ceno žetona PEPECOIN v živo!

Kako kupiti PEPECOIN

Želite v svoj portfelj dodati PepeCoin (PEPECOIN)? MEXC podpira različne načine nakupa PEPECOIN, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen PepeCoin (PEPECOIN)

Analiza zgodovine cen PEPECOIN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PEPECOIN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PEPECOIN? Naša stran za napovedovanje cen PEPECOIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

