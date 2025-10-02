Tokenomika Peezy (PEEZY)

Tokenomika Peezy (PEEZY)

Odkrijte ključne vpoglede v Peezy (PEEZY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 17:45:18 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Peezy (PEEZY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Peezy (PEEZY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 616.50K
$ 616.50K
Skupna ponudba:
$ 359.71B
$ 359.71B
Razpoložljivi obtok:
$ 305.65B
$ 305.65B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 848.53K
$ 848.53K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00000954
$ 0.00000954
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234
Trenutna cena:
$ 0.000002017
$ 0.000002017

Informacije o Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Uradna spletna stran:
https://peezy.vip/
Bela knjiga:
https://whitepaper.peezy.vip/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x698b1d54E936b9F772b8F58447194bBc82EC1933

Tokenomika Peezy (PEEZY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Peezy (PEEZY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PEEZY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PEEZY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PEEZY, raziščite ceno žetona PEEZY v živo!

Kako kupiti PEEZY

Želite v svoj portfelj dodati Peezy (PEEZY)? MEXC podpira različne načine nakupa PEEZY, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Peezy (PEEZY)

Analiza zgodovine cen PEEZY pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PEEZY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PEEZY? Naša stran za napovedovanje cen PEEZY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti