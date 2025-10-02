Tokenomika PAWZONE (PAWZONE)

Odkrijte ključne vpoglede v PAWZONE (PAWZONE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:07:01 (UTC+8)
USD

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PAWZONE (PAWZONE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 500.00B
$ 500.00B$ 500.00B
Razpoložljivi obtok: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 147.20K
$ 147.20K
$ 147.20K$ 147.20K
Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.000045
$ 0.000045
$ 0.000045$ 0.000045
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000010511378402
$ 0.000000010511378402$ 0.000000010511378402
Trenutna cena:
$ 0.0000002944
$ 0.0000002944$ 0.0000002944

Informacije o PAWZONE (PAWZONE)

PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild.

The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow.

Uradna spletna stran:
https://www.pawzone.io/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136

Tokenomika PAWZONE (PAWZONE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike PAWZONE (PAWZONE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PAWZONE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PAWZONE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PAWZONE, raziščite ceno žetona PAWZONE v živo!

Kako kupiti PAWZONE

Želite v svoj portfelj dodati PAWZONE (PAWZONE)? MEXC podpira različne načine nakupa PAWZONE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen PAWZONE (PAWZONE)

Analiza zgodovine cen PAWZONE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PAWZONE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PAWZONE? Naša stran za napovedovanje cen PAWZONE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

