Tokenomika PARMA Fan Token (PARMA)

Odkrijte ključne vpoglede v PARMA Fan Token (PARMA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:51:27 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen PARMA Fan Token (PARMA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PARMA Fan Token (PARMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 20.00M
$ 20.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 96.80K
$ 96.80K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.249
$ 1.249
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001399028640257023
$ 0.001399028640257023
Trenutna cena:
$ 0.00484
$ 0.00484

Informacije o PARMA Fan Token (PARMA)

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

Uradna spletna stran:
https://www.unitos.io/parma-fantoken
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94

Tokenomika PARMA Fan Token (PARMA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike PARMA Fan Token (PARMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PARMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PARMA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PARMA, raziščite ceno žetona PARMA v živo!

Kako kupiti PARMA

Želite v svoj portfelj dodati PARMA Fan Token (PARMA)? MEXC podpira različne načine nakupa PARMA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen PARMA Fan Token (PARMA)

Analiza zgodovine cen PARMA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PARMA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PARMA? Naša stran za napovedovanje cen PARMA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti