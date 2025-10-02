Tokenomika Panda Swap (PANDA)
Tokenomika in analiza cen Panda Swap (PANDA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Panda Swap (PANDA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Panda Swap (PANDA)
$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.
Tokenomika Panda Swap (PANDA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Panda Swap (PANDA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PANDA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PANDA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PANDA, raziščite ceno žetona PANDA v živo!
Zgodovina cen Panda Swap (PANDA)
Analiza zgodovine cen PANDA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene PANDA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PANDA? Naša stran za napovedovanje cen PANDA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
