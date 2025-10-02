Odkrijte ključne vpoglede v Panda Swap (PANDA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Panda Swap (PANDA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PANDA, raziščite ceno žetona PANDA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PANDA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Panda Swap (PANDA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PANDA? Naša stran za napovedovanje cen PANDA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen PANDA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

