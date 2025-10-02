Tokenomika ParallelAI (PAI)

Tokenomika ParallelAI (PAI)

Odkrijte ključne vpoglede v ParallelAI (PAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:06:13 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen ParallelAI (PAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ParallelAI (PAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.26M
$ 10.26M$ 10.26M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.03555146048500496
$ 0.03555146048500496$ 0.03555146048500496
Trenutna cena:
$ 0.10259
$ 0.10259$ 0.10259

Informacije o ParallelAI (PAI)

ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores.

Uradna spletna stran:
https://www.parallelai.tech/
Bela knjiga:
https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd

Tokenomika ParallelAI (PAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ParallelAI (PAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PAI, raziščite ceno žetona PAI v živo!

Kako kupiti PAI

Želite v svoj portfelj dodati ParallelAI (PAI)? MEXC podpira različne načine nakupa PAI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen ParallelAI (PAI)

Analiza zgodovine cen PAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PAI? Naša stran za napovedovanje cen PAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

