Tokenomika Ozone metaverse (OZONAI)

Odkrijte ključne vpoglede v Ozone metaverse (OZONAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-21 21:34:17 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Ozone metaverse (OZONAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ozone metaverse (OZONAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 801.81M
$ 801.81M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 128.02K
$ 128.02K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0164658
$ 0.0164658
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367
Trenutna cena:
$ 0.00006401
$ 0.00006401

Informacije o Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Uradna spletna stran:
https://ozonemetaverse.io
Bela knjiga:
https://ozone-metaverse.gitbook.io/ozone-metaverse/the-ultimate-metaverse-platform/ozone-the-possibility-engine
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/address/0xbf8bab33600d5bca18e4464e34c2a8d532031f5c

Tokenomika Ozone metaverse (OZONAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ozone metaverse (OZONAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov OZONAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OZONAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OZONAI, raziščite ceno žetona OZONAI v živo!

