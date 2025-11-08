BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Ozone metaverse v živo je 0.00008046 USD. Tržna kapitalizacija OZONAI je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OZONAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Ozone metaverse Logotip

Cena Ozone metaverse(OZONAI)

Cena 1 OZONAI v USD v živo:

$0.00008039
+0.16%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:45 (UTC+8)

Današnja cena Ozone metaverse

Današnja cena kriptovalute Ozone metaverse (OZONAI) v živo je $ 0.00008046, s spremembo 0.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OZONAI v USD je $ 0.00008046 na OZONAI.

Kriptovaluta Ozone metaverse je trenutno na #7037. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 OZONAI. V zadnjih 24 urah se je OZONAI trgovalo med $ 0.00007966 (najnižje) in $ 0.00008184 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03447626727041513, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000030714406696367.

V kratkoročni uspešnosti se je OZONAI premaknil +0.22% v zadnji uri in -21.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.38K.

Tržne informacije Ozone metaverse (OZONAI)

No.7037

$ 0.00
$ 54.38K
$ 160.92K
0.00
2,000,000,000
801,810,225.66
0.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Ozone metaverse je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.38K. Obstoječa ponudba OZONAI je 0.00, skupna ponudba pa znaša 801810225.66. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 160.92K.

Zgodovina cene Ozone metaverse, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00007966
24H Nizka
$ 0.00008184
24H Visoka

$ 0.03447626727041513
$ 0.000030714406696367
+0.22%

+0.16%

-21.82%

-21.82%

Zgodovina cen Ozone metaverse (OZONAI) v USD

Sledite spremembam cen Ozone metaverse za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000001284+0.16%
30 dni$ -0.00006685-45.39%
60 dni$ +0.00000106+1.33%
90 dni$ -0.00004638-36.57%
Današnja sprememba cene Ozone metaverse

Danes je OZONAI zabeležil spremembo $ +0.0000001284 (+0.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Ozone metaverse

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00006685 (-45.39%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Ozone metaverse

Če pogled razširimo na 60 dni, se je OZONAI spremenil za $ +0.00000106 (+1.33%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Ozone metaverse

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00004638 (-36.57%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ozone metaverse (OZONAI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Ozone metaverse.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ozone metaverse

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ozone metaverse, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ozone metaverse?

Several factors influence OZONAI token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Adoption and user growth within the Ozone metaverse platform
3. Utility and demand for OZONAI tokens in the ecosystem
4. Partnership announcements and platform developments
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory news affecting metaverse/gaming tokens
7. Competition from other metaverse projects
8. Token supply mechanics and tokenomics
9. Technical analysis and whale movements
10. General investor interest in metaverse and AI sectors

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ozone metaverse?

People want to know Ozone metaverse (OZONAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and monitoring price volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements.

Napoved cene za kriptovaluto Ozone metaverse

Napoved cene Ozone metaverse (OZONAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OZONAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ozone metaverse (OZONAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Ozone metaverse lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ozone metaverse v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OZONAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ozone metaverse.

O Ozone metaverse

OZONAI is a digital asset designed to facilitate transactions and interactions within the artificial intelligence (AI) sector. It aims to create a decentralized platform where AI services can be bought and sold, fostering a more accessible and efficient AI market. The OZONAI ecosystem is built around the use of its native token, OZONAI, which is used for transactions and rewards within the platform. The project operates on a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and scalability. OZONAI's primary use cases include AI service transactions, incentivizing data sharing for AI training, and rewarding AI model development and deployment.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Ozone metaverse

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Ozone metaverse? Nakup OZONAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Ozone metaverse. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Ozone metaverse (OZONAI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Ozone metaverse bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Ozone metaverse (OZONAI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Ozone metaverse

Z lastništvom kriptovalute Ozone metaverse se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Ozone metaverse (OZONAI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Ozone metaverse razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Ozone metaverse spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ozone metaverse

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ozone metaverse?
Če bi kriptovaluta Ozone metaverse rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ozone metaverse.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:45 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Ozone metaverse (OZONAI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Ozone metaverse

OZONAI USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na OZONAI z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami OZONAI USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Ozone metaverse (OZONAI) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Ozone metaverse v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
OZONAI/USDT
$0.00008039
$0.00008039$0.00008039
+0.03%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

