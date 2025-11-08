Današnja cena Ozone metaverse

Današnja cena kriptovalute Ozone metaverse (OZONAI) v živo je $ 0.00008046, s spremembo 0.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OZONAI v USD je $ 0.00008046 na OZONAI.

Kriptovaluta Ozone metaverse je trenutno na #7037. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 OZONAI. V zadnjih 24 urah se je OZONAI trgovalo med $ 0.00007966 (najnižje) in $ 0.00008184 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03447626727041513, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000030714406696367.

V kratkoročni uspešnosti se je OZONAI premaknil +0.22% v zadnji uri in -21.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.38K.

Tržne informacije Ozone metaverse (OZONAI)

Uvrstitev No.7037 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 54.38K$ 54.38K $ 54.38K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 160.92K$ 160.92K $ 160.92K Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Skupna ponudba 801,810,225.66 801,810,225.66 801,810,225.66 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov BSC

