Današnja cena kriptovalute Ozone metaverse v živo je 0.00008046 USD. Tržna kapitalizacija OZONAI je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OZONAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Ozone metaverse v živo je 0.00008046 USD. Tržna kapitalizacija OZONAI je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OZONAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Ozone metaverse (OZONAI) v živo je $ 0.00008046, s spremembo 0.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OZONAI v USD je $ 0.00008046 na OZONAI.
Kriptovaluta Ozone metaverse je trenutno na #7037. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 OZONAI. V zadnjih 24 urah se je OZONAI trgovalo med $ 0.00007966 (najnižje) in $ 0.00008184 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03447626727041513, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000030714406696367.
V kratkoročni uspešnosti se je OZONAI premaknil +0.22% v zadnji uri in -21.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.38K.
Tržne informacije Ozone metaverse (OZONAI)
No.7037
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.38K
$ 54.38K$ 54.38K
$ 160.92K
$ 160.92K$ 160.92K
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66
0.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Ozone metaverse je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.38K. Obstoječa ponudba OZONAI je 0.00, skupna ponudba pa znaša 801810225.66. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 160.92K.
Zgodovina cene Ozone metaverse, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00007966
$ 0.00007966$ 0.00007966
24H Nizka
$ 0.00008184
$ 0.00008184$ 0.00008184
24H Visoka
$ 0.00007966
$ 0.00007966$ 0.00007966
$ 0.00008184
$ 0.00008184$ 0.00008184
$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513
$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367
+0.22%
+0.16%
-21.82%
-21.82%
Zgodovina cen Ozone metaverse (OZONAI) v USD
Sledite spremembam cen Ozone metaverse za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000001284
+0.16%
30 dni
$ -0.00006685
-45.39%
60 dni
$ +0.00000106
+1.33%
90 dni
$ -0.00004638
-36.57%
Današnja sprememba cene Ozone metaverse
Danes je OZONAI zabeležil spremembo $ +0.0000001284 (+0.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Ozone metaverse
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00006685 (-45.39%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Ozone metaverse
Če pogled razširimo na 60 dni, se je OZONAI spremenil za $ +0.00000106 (+1.33%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Ozone metaverse
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00004638 (-36.57%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ozone metaverse (OZONAI) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ozone metaverse
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ozone metaverse, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ozone metaverse?
Several factors influence OZONAI token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Adoption and user growth within the Ozone metaverse platform 3. Utility and demand for OZONAI tokens in the ecosystem 4. Partnership announcements and platform developments 5. Trading volume and liquidity on exchanges 6. Regulatory news affecting metaverse/gaming tokens 7. Competition from other metaverse projects 8. Token supply mechanics and tokenomics 9. Technical analysis and whale movements 10. General investor interest in metaverse and AI sectors
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ozone metaverse?
People want to know Ozone metaverse (OZONAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and monitoring price volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements.
Napoved cene za kriptovaluto Ozone metaverse
Napoved cene Ozone metaverse (OZONAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OZONAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ozone metaverse (OZONAI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Ozone metaverse lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ozone metaverse v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OZONAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ozone metaverse.
O Ozone metaverse
OZONAI is a digital asset designed to facilitate transactions and interactions within the artificial intelligence (AI) sector. It aims to create a decentralized platform where AI services can be bought and sold, fostering a more accessible and efficient AI market. The OZONAI ecosystem is built around the use of its native token, OZONAI, which is used for transactions and rewards within the platform. The project operates on a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and scalability. OZONAI's primary use cases include AI service transactions, incentivizing data sharing for AI training, and rewarding AI model development and deployment.
OZONAI is a digital asset designed to facilitate transactions and interactions within the artificial intelligence (AI) sector. It aims to create a decentralized platform where AI services can be bought and sold, fostering a more accessible and efficient AI market. The OZONAI ecosystem is built around the use of its native token, OZONAI, which is used for transactions and rewards within the platform. The project operates on a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and scalability. OZONAI's primary use cases include AI service transactions, incentivizing data sharing for AI training, and rewarding AI model development and deployment.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Ozone metaverse
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Ozone metaverse? Nakup OZONAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Ozone metaverse. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Ozone metaverse (OZONAI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Ozone metaverse bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Ozone metaverse
Z lastništvom kriptovalute Ozone metaverse se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Ozone metaverse (OZONAI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
Ozone metaverse Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Ozone metaverse razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ozone metaverse
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ozone metaverse?
Če bi kriptovaluta Ozone metaverse rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ozone metaverse.
Koliko je kriptovaluta Ozone metaverse vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Ozone metaverse je $ 0.00008046. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Ozone metaverse še vedno dobra naložba?
Ozone metaverse ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v OZONAI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Ozone metaverse?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Ozone metaverse v vrednosti $ 54.38K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Ozone metaverse?
Cena kriptovalute OZONAI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Ozone metaverse v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena OZONAI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Ozone metaverse?
Na ceno OZONAI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,482.25
+1.66%
ETH
3,457.45
+4.85%
SOL
161.68
+4.03%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1207
+2.56%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za OZONAI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par OZONAI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Ozone metaverse gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Ozone metaverse letos rasla?
Cena kriptovalute Ozone metaverse bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Ozone metaverse (OZONAI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:45 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Ozone metaverse (OZONAI)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.