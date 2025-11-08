Današnja cena OpenPad AI

Današnja cena kriptovalute OpenPad AI (OPAD) v živo je $ 0.001446, s spremembo 0.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OPAD v USD je $ 0.001446 na OPAD.

Kriptovaluta OpenPad AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- OPAD. V zadnjih 24 urah se je OPAD trgovalo med $ 0.001435 (najnižje) in $ 0.00148 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je OPAD premaknil +0.41% v zadnji uri in +37.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 27.62K.

Tržne informacije OpenPad AI (OPAD)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 27.62K$ 27.62K $ 27.62K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija OpenPad AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 27.62K. Obstoječa ponudba OPAD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.45M.