Današnja cena kriptovalute OpenPad AI v živo je 0.001446 USD. Tržna kapitalizacija OPAD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz OPAD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

OpenPad AI Logotip

Cena OpenPad AI(OPAD)

Cena 1 OPAD v USD v živo:

$0.001446
-0.27%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:36 (UTC+8)

Današnja cena OpenPad AI

Današnja cena kriptovalute OpenPad AI (OPAD) v živo je $ 0.001446, s spremembo 0.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OPAD v USD je $ 0.001446 na OPAD.

Kriptovaluta OpenPad AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- OPAD. V zadnjih 24 urah se je OPAD trgovalo med $ 0.001435 (najnižje) in $ 0.00148 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je OPAD premaknil +0.41% v zadnji uri in +37.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 27.62K.

Tržne informacije OpenPad AI (OPAD)

--
$ 27.62K
$ 1.45M
--
1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija OpenPad AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 27.62K. Obstoječa ponudba OPAD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.45M.

Zgodovina cene OpenPad AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001435
24H Nizka
$ 0.00148
24H Visoka

$ 0.001435
$ 0.00148
--
--
+0.41%

-0.27%

+37.71%

+37.71%

Zgodovina cen OpenPad AI (OPAD) v USD

Sledite spremembam cen OpenPad AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00000391-0.27%
30 dni$ -0.001468-50.38%
60 dni$ -0.015544-91.49%
90 dni$ -0.018554-92.77%
Današnja sprememba cene OpenPad AI

Danes je OPAD zabeležil spremembo $ -0.00000391 (-0.27%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene OpenPad AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001468 (-50.38%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene OpenPad AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je OPAD spremenil za $ -0.015544 (-91.49%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene OpenPad AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.018554 (-92.77%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OpenPad AI (OPAD) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen OpenPad AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OpenPad AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OpenPad AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OpenPad AI?

Several key factors influence OpenPad AI (OPAD) token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Platform adoption - Usage growth of OpenPad's launchpad services
3. Token utility - Demand for OPAD in platform governance and staking
4. Partnership announcements - Strategic collaborations and integrations
5. Trading volume - Liquidity levels across exchanges
6. Regulatory news - Crypto policy changes affecting AI/DeFi projects
7. Competition - Performance relative to other launchpad platforms
8. Development updates - New features and technological improvements

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OpenPad AI?

People want to know OpenPad AI (OPAD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto OpenPad AI

Napoved cene OpenPad AI (OPAD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OPAD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OpenPad AI (OPAD) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena OpenPad AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OpenPad AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OPAD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OpenPad AI.

O OpenPad AI

OpenPad (OPAD) is a decentralized platform that facilitates the launch of new projects in the cryptocurrency space. It operates as a launchpad, providing a secure and efficient environment for initial decentralized exchange offerings (IDO). OPAD aims to democratize access to investment opportunities, allowing a wide range of investors to participate in promising new projects. The platform uses a tiered system for allocation of investment opportunities, based on the amount of OPAD tokens held by the user. This model encourages the holding of OPAD tokens and active participation in the platform's ecosystem. OpenPad's primary use case is to support the growth and development of the broader cryptocurrency sector by providing a reliable platform for project launches.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OpenPad AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OpenPad AI? Nakup OPAD je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OpenPad AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OpenPad AI (OPAD).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OpenPad AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu OpenPad AI (OPAD)

Kaj lahko storite s kriptovaluto OpenPad AI

Z lastništvom kriptovalute OpenPad AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup OpenPad AI (OPAD) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje OpenPad AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna OpenPad AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OpenPad AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OpenPad AI?
Če bi kriptovaluta OpenPad AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OpenPad AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:36 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti OpenPad AI (OPAD)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.001446
Več kriptovalut za raziskovanje

$0.00000
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.8660

$0.00004295

$0.000018000

$0.24618

$0.00886

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

