Današnja cena kriptovalute OpenPad AI v živo je 0.001446 USD. Tržna kapitalizacija OPAD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz OPAD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute OpenPad AI v živo je 0.001446 USD. Tržna kapitalizacija OPAD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz OPAD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta OpenPad AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- OPAD. V zadnjih 24 urah se je OPAD trgovalo med $ 0.001435 (najnižje) in $ 0.00148 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je OPAD premaknil +0.41% v zadnji uri in +37.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 27.62K.
Tržne informacije OpenPad AI (OPAD)
$ 27.62K
$ 1.45M
1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija OpenPad AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 27.62K. Obstoječa ponudba OPAD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.45M.
Zgodovina cene OpenPad AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001435
24H Nizka
$ 0.00148
24H Visoka
$ 0.001435
$ 0.00148
--
--
+0.41%
-0.27%
+37.71%
+37.71%
Zgodovina cen OpenPad AI (OPAD) v USD
Sledite spremembam cen OpenPad AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00000391
-0.27%
30 dni
$ -0.001468
-50.38%
60 dni
$ -0.015544
-91.49%
90 dni
$ -0.018554
-92.77%
Današnja sprememba cene OpenPad AI
Danes je OPAD zabeležil spremembo $ -0.00000391 (-0.27%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene OpenPad AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001468 (-50.38%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene OpenPad AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je OPAD spremenil za $ -0.015544 (-91.49%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene OpenPad AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.018554 (-92.77%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OpenPad AI (OPAD) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OpenPad AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OpenPad AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OpenPad AI?
Several key factors influence OpenPad AI (OPAD) token prices:
1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence 2. Platform adoption - Usage growth of OpenPad's launchpad services 3. Token utility - Demand for OPAD in platform governance and staking 4. Partnership announcements - Strategic collaborations and integrations 5. Trading volume - Liquidity levels across exchanges 6. Regulatory news - Crypto policy changes affecting AI/DeFi projects 7. Competition - Performance relative to other launchpad platforms 8. Development updates - New features and technological improvements
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OpenPad AI?
People want to know OpenPad AI (OPAD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto OpenPad AI
Napoved cene OpenPad AI (OPAD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OPAD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OpenPad AI (OPAD) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena OpenPad AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OpenPad AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OPAD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OpenPad AI.
O OpenPad AI
OpenPad (OPAD) is a decentralized platform that facilitates the launch of new projects in the cryptocurrency space. It operates as a launchpad, providing a secure and efficient environment for initial decentralized exchange offerings (IDO). OPAD aims to democratize access to investment opportunities, allowing a wide range of investors to participate in promising new projects. The platform uses a tiered system for allocation of investment opportunities, based on the amount of OPAD tokens held by the user. This model encourages the holding of OPAD tokens and active participation in the platform's ecosystem. OpenPad's primary use case is to support the growth and development of the broader cryptocurrency sector by providing a reliable platform for project launches.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OpenPad AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OpenPad AI? Nakup OPAD je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OpenPad AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OpenPad AI (OPAD).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OpenPad AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto OpenPad AI
Z lastništvom kriptovalute OpenPad AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.
OpenPad AI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje OpenPad AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OpenPad AI
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OpenPad AI?
Če bi kriptovaluta OpenPad AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OpenPad AI.
Koliko je kriptovaluta OpenPad AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute OpenPad AI je $ 0.001446. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta OpenPad AI še vedno dobra naložba?
OpenPad AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v OPAD, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto OpenPad AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto OpenPad AI v vrednosti $ 27.62K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute OpenPad AI?
Cena kriptovalute OPAD se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute OpenPad AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena OPAD.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute OpenPad AI?
Na ceno OPAD vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,476
+1.66%
ETH
3,458.33
+4.87%
SOL
161.93
+4.19%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.108
+1.40%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za OPAD na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par OPAD/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute OpenPad AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute OpenPad AI letos rasla?
Cena kriptovalute OpenPad AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute OpenPad AI (OPAD).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:36 (UTC+8)
