Tokenomika Oobit (OOBIT)

Odkrijte ključne vpoglede v Oobit (OOBIT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:03:39 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Oobit (OOBIT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Oobit (OOBIT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.59M
$ 15.59M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 15.59M
$ 15.59M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.1394
$ 0.1394
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.01559
$ 0.01559

Informacije o Oobit (OOBIT)

Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://www.obttoken.com/
Bela knjiga:
https://docsend.com/v/q96zw/obt
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x07f9702ce093db82dfdc92c2c6e578d6ea8d5e22

Tokenomika Oobit (OOBIT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Oobit (OOBIT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov OOBIT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OOBIT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OOBIT, raziščite ceno žetona OOBIT v živo!

Kako kupiti OOBIT

Želite v svoj portfelj dodati Oobit (OOBIT)? MEXC podpira različne načine nakupa OOBIT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Oobit (OOBIT)

Analiza zgodovine cen OOBIT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene OOBIT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OOBIT? Naša stran za napovedovanje cen OOBIT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

