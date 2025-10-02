Tokenomika ONTACT Protocol (ONTP)

Odkrijte ključne vpoglede v ONTACT Protocol (ONTP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 20:32:22 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen ONTACT Protocol (ONTP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ONTACT Protocol (ONTP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 1.90B
$ 1.90B$ 1.90B
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.5
$ 4.5$ 4.5
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.00155
$ 0.00155$ 0.00155

Informacije o ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

Uradna spletna stran:
https://ontactprotocol.io/
Bela knjiga:
https://ontactprotocol-team.gitbook.io/ontactprotocol_en/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x6a74e1be06343e6a61372ac4b569de315b7a5457

Tokenomika ONTACT Protocol (ONTP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ONTACT Protocol (ONTP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ONTP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ONTP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ONTP, raziščite ceno žetona ONTP v živo!

Zgodovina cen ONTACT Protocol (ONTP)

Analiza zgodovine cen ONTP pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene ONTP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ONTP? Naša stran za napovedovanje cen ONTP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

