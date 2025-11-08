Današnja cena OMNILABS

Današnja cena kriptovalute OMNILABS (OMNILABS) v živo je $ 0.0000000000000186, s spremembo 2.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OMNILABS v USD je $ 0.0000000000000186 na OMNILABS.

Kriptovaluta OMNILABS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- OMNILABS. V zadnjih 24 urah se je OMNILABS trgovalo med $ 0.000000000000018 (najnižje) in $ 0.0000000000000253 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je OMNILABS premaknil -1.07% v zadnji uri in -94.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 11.88K.

Tržne informacije OMNILABS (OMNILABS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija OMNILABS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 11.88K. Obstoječa ponudba OMNILABS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.