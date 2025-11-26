Tokenomika OHO PLUS (OHO)
Tokenomika in analiza cen OHO PLUS (OHO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OHO PLUS (OHO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o OHO PLUS (OHO)
OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.
Tokenomika OHO PLUS (OHO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike OHO PLUS (OHO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov OHO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OHO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko OHO, raziščite ceno žetona OHO v živo!
Kako kupiti OHO
Želite v svoj portfelj dodati OHO PLUS (OHO)? MEXC podpira različne načine nakupa OHO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen OHO PLUS (OHO)
Analiza zgodovine cen OHO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene OHO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OHO? Naša stran za napovedovanje cen OHO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite OHO PLUS (OHO)
Znesek
1 OHO = 1.171183 USD
Trgujte OHO PLUS (OHO)
VROČE
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Najboljši volumen
Kriptovalute z največjim volumnom trgovanja
Na novo dodano
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Najboljši dobitniki
24-h top dobičkonosne kriptovalute, na katere bi moral biti pozoren vsak trgovec