Tokenomika OHO PLUS (OHO)

Tokenomika OHO PLUS (OHO)

Odkrijte ključne vpoglede v OHO PLUS (OHO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:48:02 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen OHO PLUS (OHO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OHO PLUS (OHO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 168.00M
$ 168.00M$ 168.00M
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 196.76M
$ 196.76M$ 196.76M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.499999
$ 1.499999$ 1.499999
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 1.171183
$ 1.171183$ 1.171183

Informacije o OHO PLUS (OHO)

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

Uradna spletna stran:
https://onfa.io/
Bela knjiga:
https://wiki.onfa.io/introduction-oho-and-oho-plus
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xe340a07E5C02BAe32f3265dDFe1BEa52FF217cAE

Tokenomika OHO PLUS (OHO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike OHO PLUS (OHO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov OHO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OHO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OHO, raziščite ceno žetona OHO v živo!

Kako kupiti OHO

Želite v svoj portfelj dodati OHO PLUS (OHO)? MEXC podpira različne načine nakupa OHO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen OHO PLUS (OHO)

Analiza zgodovine cen OHO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene OHO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OHO? Naša stran za napovedovanje cen OHO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti