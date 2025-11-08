Današnja cena kriptovalute OHO PLUS v živo je 0.796202 USD. Tržna kapitalizacija OHO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz OHO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute OHO PLUS v živo je 0.796202 USD. Tržna kapitalizacija OHO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz OHO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute OHO PLUS (OHO) v živo je $ 0.796202, s spremembo 3.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OHO v USD je $ 0.796202 na OHO.
Kriptovaluta OHO PLUS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- OHO. V zadnjih 24 urah se je OHO trgovalo med $ 0.763051 (najnižje) in $ 0.868688 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je OHO premaknil 0.00% v zadnji uri in +69.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 243.72K.
Tržne informacije OHO PLUS (OHO)
--
----
$ 243.72K
$ 243.72K$ 243.72K
$ 133.76M
$ 133.76M$ 133.76M
--
----
168,000,000
168,000,000 168,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija OHO PLUS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 243.72K. Obstoječa ponudba OHO je --, skupna ponudba pa znaša 168000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 133.76M.
Zgodovina cene OHO PLUS, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.763051
$ 0.763051$ 0.763051
24H Nizka
$ 0.868688
$ 0.868688$ 0.868688
24H Visoka
$ 0.763051
$ 0.763051$ 0.763051
$ 0.868688
$ 0.868688$ 0.868688
--
----
--
----
0.00%
+3.70%
+69.30%
+69.30%
Zgodovina cen OHO PLUS (OHO) v USD
Sledite spremembam cen OHO PLUS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.02840836
+3.70%
30 dni
$ +0.326192
+69.40%
60 dni
$ +0.111742
+16.32%
90 dni
$ +0.795202
+79,520.20%
Današnja sprememba cene OHO PLUS
Danes je OHO zabeležil spremembo $ +0.02840836 (+3.70%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene OHO PLUS
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.326192 (+69.40%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene OHO PLUS
Če pogled razširimo na 60 dni, se je OHO spremenil za $ +0.111742 (+16.32%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene OHO PLUS
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.795202 (+79,520.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OHO PLUS (OHO) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OHO PLUS
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OHO PLUS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OHO PLUS?
Several key factors influence OHO PLUS (OHO) token prices:
Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.
Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and roadmap progress influence investor interest.
Regulatory News: Government policies and compliance updates can cause price volatility.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs impact accessibility and price stability.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OHO PLUS?
People want to know OHO PLUS (OHO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment gains or losses. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto OHO PLUS
Napoved cene OHO PLUS (OHO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OHO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OHO PLUS (OHO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena OHO PLUS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OHO PLUS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OHO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OHO PLUS.
O OHO PLUS
OHO is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The OHO network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for faster transaction times and lower energy consumption compared to traditional proof-of-work systems. OHO's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, aiming to provide a decentralized solution for digital payments. It also offers smart contract functionality, enabling the creation and execution of programmable contracts without the need for a third party. The supply of OHO is capped, with new coins issued through a process of staking.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OHO PLUS
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OHO PLUS? Nakup OHO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OHO PLUS. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OHO PLUS (OHO).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OHO PLUS bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto OHO PLUS
Z lastništvom kriptovalute OHO PLUS se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.
OHO PLUS Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje OHO PLUS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OHO PLUS
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OHO PLUS?
Če bi kriptovaluta OHO PLUS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OHO PLUS.
Koliko je kriptovaluta OHO PLUS vredna danes?
Današnja cena kriptovalute OHO PLUS je $ 0.796202. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta OHO PLUS še vedno dobra naložba?
OHO PLUS ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v OHO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto OHO PLUS?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto OHO PLUS v vrednosti $ 243.72K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute OHO PLUS?
Cena kriptovalute OHO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute OHO PLUS v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena OHO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute OHO PLUS?
Na ceno OHO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,466.71
+1.65%
ETH
3,458.29
+4.87%
SOL
161.96
+4.21%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1093
+1.51%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za OHO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par OHO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute OHO PLUS gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute OHO PLUS letos rasla?
Cena kriptovalute OHO PLUS bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute OHO PLUS (OHO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:14 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti OHO PLUS (OHO)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
