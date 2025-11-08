BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute OHO PLUS v živo je 0.796202 USD. Tržna kapitalizacija OHO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz OHO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o OHO

Informacije o ceni OHO

Kaj je OHO

Bela knjiga OHO

Uradna spletna stran OHO

Tokenomika OHO

Napoved cen OHO

Zgodovina OHO

OHO Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute OHO v fiat

OHO PLUS Logotip

Cena OHO PLUS(OHO)

Cena 1 OHO v USD v živo:

$0.796202
+3.70%1D
USD
OHO PLUS (OHO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:14 (UTC+8)

Današnja cena OHO PLUS

Današnja cena kriptovalute OHO PLUS (OHO) v živo je $ 0.796202, s spremembo 3.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OHO v USD je $ 0.796202 na OHO.

Kriptovaluta OHO PLUS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- OHO. V zadnjih 24 urah se je OHO trgovalo med $ 0.763051 (najnižje) in $ 0.868688 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je OHO premaknil 0.00% v zadnji uri in +69.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 243.72K.

Tržne informacije OHO PLUS (OHO)

$ 243.72K
$ 133.76M
168,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija OHO PLUS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 243.72K. Obstoječa ponudba OHO je --, skupna ponudba pa znaša 168000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 133.76M.

Zgodovina cene OHO PLUS, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.763051
24H Nizka
$ 0.868688
24H Visoka

$ 0.763051
$ 0.868688
--
--
0.00%

+3.70%

+69.30%

+69.30%

Zgodovina cen OHO PLUS (OHO) v USD

Sledite spremembam cen OHO PLUS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.02840836+3.70%
30 dni$ +0.326192+69.40%
60 dni$ +0.111742+16.32%
90 dni$ +0.795202+79,520.20%
Današnja sprememba cene OHO PLUS

Danes je OHO zabeležil spremembo $ +0.02840836 (+3.70%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene OHO PLUS

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.326192 (+69.40%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene OHO PLUS

Če pogled razširimo na 60 dni, se je OHO spremenil za $ +0.111742 (+16.32%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene OHO PLUS

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.795202 (+79,520.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OHO PLUS (OHO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen OHO PLUS.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OHO PLUS

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OHO PLUS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OHO PLUS?

Several key factors influence OHO PLUS (OHO) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact OHO pricing.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.

Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and compliance updates can cause price volatility.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs impact accessibility and price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OHO PLUS?

People want to know OHO PLUS (OHO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment gains or losses. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto OHO PLUS

Napoved cene OHO PLUS (OHO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OHO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OHO PLUS (OHO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena OHO PLUS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OHO PLUS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OHO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OHO PLUS.

O OHO PLUS

OHO is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The OHO network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for faster transaction times and lower energy consumption compared to traditional proof-of-work systems. OHO's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, aiming to provide a decentralized solution for digital payments. It also offers smart contract functionality, enabling the creation and execution of programmable contracts without the need for a third party. The supply of OHO is capped, with new coins issued through a process of staking.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OHO PLUS

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OHO PLUS? Nakup OHO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OHO PLUS. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OHO PLUS (OHO).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OHO PLUS bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu OHO PLUS (OHO)

Kaj lahko storite s kriptovaluto OHO PLUS

Z lastništvom kriptovalute OHO PLUS se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup OHO PLUS (OHO) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Ustvarjalec
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je OHO PLUS (OHO)

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje OHO PLUS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna OHO PLUS spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OHO PLUS

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OHO PLUS?
Če bi kriptovaluta OHO PLUS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OHO PLUS.
Pomembne panožne novosti OHO PLUS (OHO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti OHO PLUS

OHO USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na OHO z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami OHO USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte OHO PLUS (OHO) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute OHO PLUS v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
OHO/USDT
$0.796202
+3.70%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

