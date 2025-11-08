Današnja cena OHO PLUS

Današnja cena kriptovalute OHO PLUS (OHO) v živo je $ 0.796202, s spremembo 3.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OHO v USD je $ 0.796202 na OHO.

Kriptovaluta OHO PLUS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- OHO. V zadnjih 24 urah se je OHO trgovalo med $ 0.763051 (najnižje) in $ 0.868688 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je OHO premaknil 0.00% v zadnji uri in +69.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 243.72K.

Tržne informacije OHO PLUS (OHO)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 243.72K$ 243.72K $ 243.72K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 133.76M$ 133.76M $ 133.76M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 168,000,000 168,000,000 168,000,000 Javna veriga blokov BSC

