Današnja cena NVIDIA

Današnja cena kriptovalute NVIDIA (NVDAON) v živo je $ 188.77, s spremembo 4.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NVDAON v USD je $ 188.77 na NVDAON.

Kriptovaluta NVIDIA je trenutno na #1540. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.71M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.63K NVDAON. V zadnjih 24 urah se je NVDAON trgovalo med $ 179.26 (najnižje) in $ 218.99 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 211.44010192551124, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 164.59862286332267.

V kratkoročni uspešnosti se je NVDAON premaknil -1.22% v zadnji uri in -7.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 111.74K.

Tržne informacije NVIDIA (NVDAON)

Uvrstitev No.1540 Tržna kapitalizacija $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Volumen (24H) $ 111.74K$ 111.74K $ 111.74K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Zaloga v obtoku 19.63K 19.63K 19.63K Skupna ponudba 19,631.67104867 19,631.67104867 19,631.67104867 Javna veriga blokov ETH

