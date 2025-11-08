BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute NVIDIA v živo je 188.77 USD. Tržna kapitalizacija NVDAON je 3,705,870.5438574359 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NVDAON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

NVIDIA Logotip

Cena NVIDIA(NVDAON)

Cena 1 NVDAON v USD v živo:

$188.77
$188.77
+4.34%1D
USD
NVIDIA (NVDAON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:06:45 (UTC+8)

Današnja cena NVIDIA

Današnja cena kriptovalute NVIDIA (NVDAON) v živo je $ 188.77, s spremembo 4.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NVDAON v USD je $ 188.77 na NVDAON.

Kriptovaluta NVIDIA je trenutno na #1540. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.71M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.63K NVDAON. V zadnjih 24 urah se je NVDAON trgovalo med $ 179.26 (najnižje) in $ 218.99 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 211.44010192551124, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 164.59862286332267.

V kratkoročni uspešnosti se je NVDAON premaknil -1.22% v zadnji uri in -7.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 111.74K.

Tržne informacije NVIDIA (NVDAON)

No.1540

$ 3.71M
$ 3.71M

$ 111.74K
$ 111.74K

$ 3.71M
$ 3.71M

19.63K
19.63K

19,631.67104867
19,631.67104867

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija NVIDIA je $ 3.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 111.74K. Obstoječa ponudba NVDAON je 19.63K, skupna ponudba pa znaša 19631.67104867. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.71M.

Zgodovina cene NVIDIA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 179.26
$ 179.26
24H Nizka
$ 218.99
$ 218.99
24H Visoka

$ 179.26
$ 179.26

$ 218.99
$ 218.99

$ 211.44010192551124
$ 211.44010192551124

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267

-1.22%

+4.34%

-7.60%

-7.60%

Zgodovina cen NVIDIA (NVDAON) v USD

Sledite spremembam cen NVIDIA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +7.8518+4.34%
30 dni$ -2.19-1.15%
60 dni$ +20.04+11.87%
90 dni$ +68.77+57.30%
Današnja sprememba cene NVIDIA

Danes je NVDAON zabeležil spremembo $ +7.8518 (+4.34%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene NVIDIA

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -2.19 (-1.15%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene NVIDIA

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NVDAON spremenil za $ +20.04 (+11.87%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene NVIDIA

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +68.77 (+57.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen NVIDIA (NVDAON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen NVIDIA.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto NVIDIA

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute NVIDIA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute NVIDIA?

NVIDIA stock prices are influenced by several key factors:

1. GPU demand for AI/machine learning applications
2. Gaming industry performance and graphics card sales
3. Data center revenue growth
4. Cryptocurrency mining demand fluctuations
5. Semiconductor supply chain issues
6. Competition from AMD and Intel
7. Quarterly earnings results
8. Market sentiment toward tech stocks
9. Automotive sector adoption for autonomous vehicles
10. Overall economic conditions and interest rates

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute NVIDIA?

People want to know NVIDIA's price today because it's a leading AI and cryptocurrency mining chip manufacturer. Its stock price reflects market sentiment about AI adoption, gaming demand, and crypto mining profitability. Investors track daily movements for trading decisions and portfolio management.

Napoved cene za kriptovaluto NVIDIA

Napoved cene NVIDIA (NVDAON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NVDAON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NVIDIA (NVDAON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena NVIDIA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NVIDIA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NVDAON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NVIDIA.

O NVIDIA

NVDAON is a digital asset that operates within the cryptocurrency market. It is designed to facilitate transactions and provide a secure and decentralized method of transferring value. The general purpose of NVDAON is to offer a digital payment solution that is not controlled by any central authority, providing users with financial freedom and privacy. It operates on a consensus mechanism, which is widely accepted and known for its security and efficiency. The asset's issuance model is based on mining, which rewards participants for their contribution to the network. NVDAON is typically used for online transactions, remittances, and as a store of value within its ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto NVIDIA

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto NVIDIA? Nakup NVDAON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute NVIDIA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute NVIDIA (NVDAON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 19.63K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in NVIDIA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu NVIDIA (NVDAON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto NVIDIA

Z lastništvom kriptovalute NVIDIA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup NVIDIA (NVDAON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je NVIDIA (NVDAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

NVIDIA Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje NVIDIA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna NVIDIA spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o NVIDIA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta NVIDIA?
Če bi kriptovaluta NVIDIA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NVIDIA.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:06:45 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti NVIDIA (NVDAON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$188.77
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.0000
$1.0000

+1,900.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000026197
$0.000026197

+336.61%

Flux

Flux

FLUX

$0.22809
$0.22809

+108.62%

0G

0G

0G

$1.578
$1.578

+51.14%

S

S

S

$0.1829
$0.1829

+37.93%

