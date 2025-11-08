Današnja cena kriptovalute NVIDIA v živo je 188.77 USD. Tržna kapitalizacija NVDAON je 3,705,870.5438574359 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NVDAON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute NVIDIA v živo je 188.77 USD. Tržna kapitalizacija NVDAON je 3,705,870.5438574359 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NVDAON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute NVIDIA (NVDAON) v živo je $ 188.77, s spremembo 4.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NVDAON v USD je $ 188.77 na NVDAON.
Kriptovaluta NVIDIA je trenutno na #1540. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.71M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.63K NVDAON. V zadnjih 24 urah se je NVDAON trgovalo med $ 179.26 (najnižje) in $ 218.99 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 211.44010192551124, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 164.59862286332267.
V kratkoročni uspešnosti se je NVDAON premaknil -1.22% v zadnji uri in -7.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 111.74K.
Tržne informacije NVIDIA (NVDAON)
No.1540
$ 3.71M
$ 111.74K
$ 3.71M
19.63K
19,631.67104867
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija NVIDIA je $ 3.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 111.74K. Obstoječa ponudba NVDAON je 19.63K, skupna ponudba pa znaša 19631.67104867. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.71M.
Zgodovina cene NVIDIA, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 179.26
24H Nizka
$ 218.99
24H Visoka
$ 179.26
$ 218.99
$ 211.44010192551124
$ 164.59862286332267
-1.22%
+4.34%
-7.60%
-7.60%
Zgodovina cen NVIDIA (NVDAON) v USD
Sledite spremembam cen NVIDIA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +7.8518
+4.34%
30 dni
$ -2.19
-1.15%
60 dni
$ +20.04
+11.87%
90 dni
$ +68.77
+57.30%
Današnja sprememba cene NVIDIA
Danes je NVDAON zabeležil spremembo $ +7.8518 (+4.34%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene NVIDIA
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -2.19 (-1.15%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene NVIDIA
Če pogled razširimo na 60 dni, se je NVDAON spremenil za $ +20.04 (+11.87%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene NVIDIA
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +68.77 (+57.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen NVIDIA (NVDAON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute NVIDIA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute NVIDIA?
NVIDIA stock prices are influenced by several key factors:
1. GPU demand for AI/machine learning applications 2. Gaming industry performance and graphics card sales 3. Data center revenue growth 4. Cryptocurrency mining demand fluctuations 5. Semiconductor supply chain issues 6. Competition from AMD and Intel 7. Quarterly earnings results 8. Market sentiment toward tech stocks 9. Automotive sector adoption for autonomous vehicles 10. Overall economic conditions and interest rates
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute NVIDIA?
People want to know NVIDIA's price today because it's a leading AI and cryptocurrency mining chip manufacturer. Its stock price reflects market sentiment about AI adoption, gaming demand, and crypto mining profitability. Investors track daily movements for trading decisions and portfolio management.
Napoved cene za kriptovaluto NVIDIA
Napoved cene NVIDIA (NVDAON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NVDAON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NVIDIA (NVDAON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena NVIDIA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NVIDIA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NVDAON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NVIDIA.
O NVIDIA
NVDAON is a digital asset that operates within the cryptocurrency market. It is designed to facilitate transactions and provide a secure and decentralized method of transferring value. The general purpose of NVDAON is to offer a digital payment solution that is not controlled by any central authority, providing users with financial freedom and privacy. It operates on a consensus mechanism, which is widely accepted and known for its security and efficiency. The asset's issuance model is based on mining, which rewards participants for their contribution to the network. NVDAON is typically used for online transactions, remittances, and as a store of value within its ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto NVIDIA
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto NVIDIA? Nakup NVDAON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute NVIDIA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute NVIDIA (NVDAON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 19.63K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in NVIDIA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto NVIDIA
Z lastništvom kriptovalute NVIDIA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta NVIDIA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NVIDIA.
Koliko je kriptovaluta NVIDIA vredna danes?
Današnja cena kriptovalute NVIDIA je $ 188.77. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta NVIDIA še vedno dobra naložba?
NVIDIA ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v NVDAON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto NVIDIA?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto NVIDIA v vrednosti $ 111.74K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute NVIDIA?
Cena kriptovalute NVDAON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute NVIDIA v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena NVDAON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute NVIDIA?
Na ceno NVDAON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,335.05
+1.52%
ETH
3,437.82
+4.25%
SOL
160.97
+3.57%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.095
+0.21%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za NVDAON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par NVDAON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute NVIDIA gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute NVIDIA letos rasla?
Cena kriptovalute NVIDIA bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute NVIDIA (NVDAON).
Pomembne panožne novosti NVIDIA (NVDAON)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.