Današnja cena kriptovalute Notevia v živo je 0.0000004339 USD. Tržna kapitalizacija NVA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NVA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Notevia Logotip

Cena Notevia(NVA)

Cena 1 NVA v USD v živo:

USD
Notevia (NVA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:23:54 (UTC+8)

Današnja cena Notevia

Današnja cena kriptovalute Notevia (NVA) v živo je $ 0.0000004339, s spremembo 34.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NVA v USD je $ 0.0000004339 na NVA.

Kriptovaluta Notevia je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NVA. V zadnjih 24 urah se je NVA trgovalo med $ 0.0000002531 (najnižje) in $ 0.000000444 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NVA premaknil +4.85% v zadnji uri in -57.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.31M.

Tržne informacije Notevia (NVA)

Trenutna tržna kapitalizacija Notevia je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.31M. Obstoječa ponudba NVA je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.34K.

Zgodovina cene Notevia, USD

24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen Notevia (NVA) v USD

Sledite spremembam cen Notevia za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000000110793+34.29%
30 dni$ -0.0000192661-97.80%
60 dni$ -0.0000995661-99.57%
90 dni$ -0.0000995661-99.57%
Današnja sprememba cene Notevia

Danes je NVA zabeležil spremembo $ +0.000000110793 (+34.29%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Notevia

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000192661 (-97.80%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Notevia

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NVA spremenil za $ -0.0000995661 (-99.57%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Notevia

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0000995661 (-99.57%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Notevia (NVA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Notevia.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Notevia

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Notevia, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Notevia?

Several key factors influence Notevia (NVA) cryptocurrency prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics through basic economic principles.

Adoption & Utility: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive fundamental value.

Market Sentiment: Investor confidence, news coverage, and community engagement impact short-term price movements.

Technical Developments: Platform updates, partnerships, and technological improvements influence long-term prospects.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements affect market accessibility and investor confidence.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects and market positioning.

Macroeconomic Factors: Overall crypto market trends, Bitcoin correlation, and global economic conditions.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Notevia?

People want to know Notevia (NVA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Notevia

Napoved cene Notevia (NVA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NVA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Notevia (NVA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Notevia lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Notevia v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NVA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Notevia.

O Notevia

NVA is a cryptocurrency that operates on a decentralized network. Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets without the need for an intermediary. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. NVA's issuance model is designed to control the supply of tokens and maintain stability in the market. The asset is typically used within its own ecosystem, where it serves as a medium of exchange and a store of value. It is also used in various decentralized applications (dApps) that are built on its platform.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Notevia

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Notevia? Nakup NVA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Notevia. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Notevia (NVA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Notevia bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Notevia (NVA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Notevia

Z lastništvom kriptovalute Notevia se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Notevia (NVA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Notevia (NVA)

NoteviaGPT's mission is to make general artificial intelligence benefit all mankind.

Notevia Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Notevia razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Notevia spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Notevia

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Notevia?
Če bi kriptovaluta Notevia rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Notevia.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:23:54 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Notevia (NVA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

