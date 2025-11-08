Današnja cena Notevia

Današnja cena kriptovalute Notevia (NVA) v živo je $ 0.0000004339, s spremembo 34.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NVA v USD je $ 0.0000004339 na NVA.

Kriptovaluta Notevia je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NVA. V zadnjih 24 urah se je NVA trgovalo med $ 0.0000002531 (najnižje) in $ 0.000000444 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NVA premaknil +4.85% v zadnji uri in -57.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.31M.

Tržne informacije Notevia (NVA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Notevia je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.31M. Obstoječa ponudba NVA je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.34K.