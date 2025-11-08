Današnja cena kriptovalute Nobody Sausage v živo je 0.0000000000000405 USD. Tržna kapitalizacija NOBODYETH je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NOBODYETH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Nobody Sausage v živo je 0.0000000000000405 USD. Tržna kapitalizacija NOBODYETH je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NOBODYETH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Nobody Sausage (NOBODYETH) v živo je $ 0.0000000000000405, s spremembo 9.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NOBODYETH v USD je $ 0.0000000000000405 na NOBODYETH.
Kriptovaluta Nobody Sausage je trenutno na #4366. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 NOBODYETH. V zadnjih 24 urah se je NOBODYETH trgovalo med $ 0.0000000000000343 (najnižje) in $ 0.0000000000000417 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000000000001263041, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000000000077209.
V kratkoročni uspešnosti se je NOBODYETH premaknil +18.07% v zadnji uri in +15.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 6.42K.
Tržne informacije Nobody Sausage (NOBODYETH)
No.4366
$ 0.00
$ 6.42K
$ 17.01K
0.00
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000
0.00%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Nobody Sausage je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 6.42K. Obstoječa ponudba NOBODYETH je 0.00, skupna ponudba pa znaša 420000000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.01K.
Zgodovina cene Nobody Sausage, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000000000000343
24H Nizka
$ 0.0000000000000417
24H Visoka
$ 0.0000000000000343
$ 0.0000000000000417
$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000000077209
+18.07%
+9.75%
+15.71%
+15.71%
Zgodovina cen Nobody Sausage (NOBODYETH) v USD
Sledite spremembam cen Nobody Sausage za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000000000000003598
+9.75%
30 dni
$ -0.0000000000000142
-25.96%
60 dni
$ -0.0000000000000214
-34.58%
90 dni
$ -0.0000000000001595
-79.75%
Današnja sprememba cene Nobody Sausage
Danes je NOBODYETH zabeležil spremembo $ +0.000000000000003598 (+9.75%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Nobody Sausage
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000000000000142 (-25.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Nobody Sausage
Če pogled razširimo na 60 dni, se je NOBODYETH spremenil za $ -0.0000000000000214 (-34.58%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Nobody Sausage
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0000000000001595 (-79.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Nobody Sausage (NOBODYETH) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Nobody Sausage
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Nobody Sausage, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Nobody Sausage?
Several factors influence Nobody Sausage (NOBODYETH) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor speculation 2. Trading volume and liquidity levels 3. Social media buzz and community engagement 4. Overall cryptocurrency market trends 5. Supply and demand dynamics 6. Whale transactions and large holder activities 7. Exchange listings and availability 8. Regulatory news affecting meme coins 9. Bitcoin and Ethereum price movements 10. Project developments or announcements
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Nobody Sausage?
People want to know Nobody Sausage (NOBODYETH) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders buy low or sell high. Investors monitor daily changes to assess performance and potential profits or losses. Price awareness also helps determine optimal entry or exit points for positions.
Napoved cene za kriptovaluto Nobody Sausage
Napoved cene Nobody Sausage (NOBODYETH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NOBODYETH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Nobody Sausage (NOBODYETH) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Nobody Sausage lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Nobody Sausage v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NOBODYETH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Nobody Sausage.
O Nobody Sausage
NOBODYETH is a unique crypto asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate transactions and smart contracts, leveraging the robust and secure infrastructure of Ethereum. The asset utilizes a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. NOBODYETH plays a crucial role in the broader crypto ecosystem, often being used in decentralized finance (DeFi) applications and for various forms of digital asset exchanges. Its issuance model is based on block rewards, similar to many other crypto assets. However, it is important to note that the specifics of its supply and issuance model may vary based on the decisions of the asset's governance.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Nobody Sausage
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Nobody Sausage? Nakup NOBODYETH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Nobody Sausage. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Nobody Sausage (NOBODYETH).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Nobody Sausage bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Nobody Sausage
Z lastništvom kriptovalute Nobody Sausage se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Nobody Sausage (NOBODYETH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Nobody Sausage
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Nobody Sausage?
Če bi kriptovaluta Nobody Sausage rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Nobody Sausage.
Koliko je kriptovaluta Nobody Sausage vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Nobody Sausage je $ 0.0000000000000405. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Nobody Sausage še vedno dobra naložba?
Nobody Sausage ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v NOBODYETH, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Nobody Sausage?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Nobody Sausage v vrednosti $ 6.42K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Nobody Sausage?
Cena kriptovalute NOBODYETH se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Nobody Sausage v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena NOBODYETH.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Nobody Sausage?
Na ceno NOBODYETH vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,466.73
+1.65%
ETH
3,457.9
+4.86%
SOL
161.88
+4.16%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1094
+1.52%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za NOBODYETH na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par NOBODYETH/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Nobody Sausage gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Nobody Sausage letos rasla?
Cena kriptovalute Nobody Sausage bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Nobody Sausage (NOBODYETH).
Pomembne panožne novosti Nobody Sausage (NOBODYETH)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.