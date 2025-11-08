Današnja cena Nobody Sausage

Današnja cena kriptovalute Nobody Sausage (NOBODYETH) v živo je $ 0.0000000000000405, s spremembo 9.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NOBODYETH v USD je $ 0.0000000000000405 na NOBODYETH.

Kriptovaluta Nobody Sausage je trenutno na #4366. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 NOBODYETH. V zadnjih 24 urah se je NOBODYETH trgovalo med $ 0.0000000000000343 (najnižje) in $ 0.0000000000000417 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000000000001263041, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000000000077209.

V kratkoročni uspešnosti se je NOBODYETH premaknil +18.07% v zadnji uri in +15.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 6.42K.

Tržne informacije Nobody Sausage (NOBODYETH)

Uvrstitev No.4366 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 6.42K$ 6.42K $ 6.42K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.01K$ 17.01K $ 17.01K Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Skupna ponudba 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Nobody Sausage je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 6.42K. Obstoječa ponudba NOBODYETH je 0.00, skupna ponudba pa znaša 420000000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.01K.