Tokenomika Nobody Sausage (NOBODY)

Tokenomika Nobody Sausage (NOBODY)

Odkrijte ključne vpoglede v Nobody Sausage (NOBODY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:54:08 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Nobody Sausage (NOBODY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Nobody Sausage (NOBODY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 54.64M
$ 54.64M$ 54.64M
Skupna ponudba:
$ 936.07M
$ 936.07M$ 936.07M
Razpoložljivi obtok:
$ 936.07M
$ 936.07M$ 936.07M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 54.64M
$ 54.64M$ 54.64M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0959
$ 0.0959$ 0.0959
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.003144063138629749
$ 0.003144063138629749$ 0.003144063138629749
Trenutna cena:
$ 0.058374
$ 0.058374$ 0.058374

Informacije o Nobody Sausage (NOBODY)

Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.

Uradna spletna stran:
https://nobodysausage.club/
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/C29ebrgYjYoJPMGPnPSGY1q3mMGk4iDSqnQeQQA7moon

Tokenomika Nobody Sausage (NOBODY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Nobody Sausage (NOBODY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NOBODY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NOBODY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NOBODY, raziščite ceno žetona NOBODY v živo!

Kako kupiti NOBODY

Želite v svoj portfelj dodati Nobody Sausage (NOBODY)? MEXC podpira različne načine nakupa NOBODY, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Nobody Sausage (NOBODY)

Analiza zgodovine cen NOBODY pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene NOBODY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NOBODY? Naša stran za napovedovanje cen NOBODY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti