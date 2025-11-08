BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute niggaliquid v živo je 0.0003458 USD. Tržna kapitalizacija NL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute niggaliquid v živo je 0.0003458 USD. Tržna kapitalizacija NL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o NL

Informacije o ceni NL

Kaj je NL

Tokenomika NL

Napoved cen NL

Zgodovina NL

NL Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute NL v fiat

Spot NL

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

niggaliquid Logotip

Cena niggaliquid(NL)

Cena 1 NL v USD v živo:

$0.0003457
$0.0003457$0.0003457
+85.26%1D
USD
niggaliquid (NL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:31 (UTC+8)

Današnja cena niggaliquid

Današnja cena kriptovalute niggaliquid (NL) v živo je $ 0.0003458, s spremembo 85.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NL v USD je $ 0.0003458 na NL.

Kriptovaluta niggaliquid je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NL. V zadnjih 24 urah se je NL trgovalo med $ 0.0001613 (najnižje) in $ 0.0005189 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NL premaknil -3.33% v zadnji uri in +50.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.71K.

Tržne informacije niggaliquid (NL)

--
----

$ 55.71K
$ 55.71K$ 55.71K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija niggaliquid je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.71K. Obstoječa ponudba NL je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene niggaliquid, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0001613
$ 0.0001613$ 0.0001613
24H Nizka
$ 0.0005189
$ 0.0005189$ 0.0005189
24H Visoka

$ 0.0001613
$ 0.0001613$ 0.0001613

$ 0.0005189
$ 0.0005189$ 0.0005189

--
----

--
----

-3.33%

+85.26%

+50.54%

+50.54%

Zgodovina cen niggaliquid (NL) v USD

Sledite spremembam cen niggaliquid za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000159097+85.26%
30 dni$ -0.0003582-50.89%
60 dni$ -0.0036542-91.36%
90 dni$ -0.0036542-91.36%
Današnja sprememba cene niggaliquid

Danes je NL zabeležil spremembo $ +0.000159097 (+85.26%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene niggaliquid

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0003582 (-50.89%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene niggaliquid

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NL spremenil za $ -0.0036542 (-91.36%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene niggaliquid

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0036542 (-91.36%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen niggaliquid (NL) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen niggaliquid.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto niggaliquid

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute niggaliquid, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute niggaliquid?

People want to know cryptocurrency prices today for several key reasons:

1. Trading decisions - Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively

2. Portfolio tracking - Monitoring daily value changes in their investment holdings

3. Market timing - Identifying potential entry or exit points based on price movements

4. Profit/loss assessment - Calculating current gains or losses on their investments

5. Market sentiment analysis - Understanding broader crypto market trends and volatility

Real-time price information helps make informed financial decisions.

Napoved cene za kriptovaluto niggaliquid

Napoved cene niggaliquid (NL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen niggaliquid (NL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena niggaliquid lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute niggaliquid v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute niggaliquid.

O niggaliquid

NL (Nebula) is a decentralized blockchain platform that aims to provide a secure and scalable infrastructure for the development and execution of smart contracts and decentralized applications (dApps). It utilizes a unique consensus mechanism known as Proof of Devotion (PoD), which combines the advantages of Proof of Stake (PoS) and Byzantine Fault Tolerance (BFT) to ensure network security and performance. With its focus on facilitating seamless and efficient dApp development, NL is typically used in scenarios requiring high throughput, low latency, and secure data handling, such as gaming, decentralized finance, and Internet of Things applications.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto niggaliquid

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto niggaliquid? Nakup NL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute niggaliquid. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute niggaliquid (NL).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in niggaliquid bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu niggaliquid (NL)

Kaj lahko storite s kriptovaluto niggaliquid

Z lastništvom kriptovalute niggaliquid se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup niggaliquid (NL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

niggaliquid Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje niggaliquid razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o niggaliquid

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta niggaliquid?
Če bi kriptovaluta niggaliquid rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute niggaliquid.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:31 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti niggaliquid (NL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti niggaliquid

NL USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na NL z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami NL USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte niggaliquid (NL) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute niggaliquid v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
NL/USDT
$0.0003457
$0.0003457$0.0003457
+85.56%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.3968
$2.3968$2.3968

+4,693.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004351
$0.00004351$0.00004351

+770.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016786
$0.000016786$0.000016786

+179.76%

Flux

Flux

FLUX

$0.22513
$0.22513$0.22513

+105.91%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002741
$0.000000002741$0.000000002741

+76.83%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz NL v USD

Znesek

NL
NL
USD
USD

1 NL = 0.0003458 USD