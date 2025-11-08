Današnja cena niggaliquid

Današnja cena kriptovalute niggaliquid (NL) v živo je $ 0.0003458, s spremembo 85.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NL v USD je $ 0.0003458 na NL.

Kriptovaluta niggaliquid je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NL. V zadnjih 24 urah se je NL trgovalo med $ 0.0001613 (najnižje) in $ 0.0005189 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NL premaknil -3.33% v zadnji uri in +50.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.71K.

Tržne informacije niggaliquid (NL)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 55.71K$ 55.71K $ 55.71K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

