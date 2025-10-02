Tokenomika NKO (NKO)
Tokenomika in analiza cen NKO (NKO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NKO (NKO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o NKO (NKO)
Neoki is a decentralized Matrix platform with the vision of democratizing the world of design from fashion to gaming with multiple components such as : NFT & Twin marketplace, MultiMetaverse, DAO, Digital Wardrobe, AI Avatars, and Digital asset creator.
Tokenomika NKO (NKO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike NKO (NKO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NKO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NKO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NKO, raziščite ceno žetona NKO v živo!
Kako kupiti NKO
Želite v svoj portfelj dodati NKO (NKO)?
Zgodovina cen NKO (NKO)
Analiza zgodovine cen NKO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene NKO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NKO? Naša stran za napovedovanje cen NKO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
