Tokenomika New Kind of Network (NKN)

Odkrijte ključne vpoglede v New Kind of Network (NKN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:57:04 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen New Kind of Network (NKN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za New Kind of Network (NKN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 19.58M
$ 19.58M
Skupna ponudba:
$ 792.85M
$ 792.85M
Razpoložljivi obtok:
$ 792.85M
$ 792.85M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 24.70M
$ 24.70M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.479665
$ 1.479665
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00641054097117
$ 0.00641054097117
Trenutna cena:
$ 0.0247
$ 0.0247

Informacije o New Kind of Network (NKN)

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

Uradna spletna stran:
https://nkn.org/
Bela knjiga:
https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://nscan.io/

Tokenomika New Kind of Network (NKN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike New Kind of Network (NKN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NKN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NKN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NKN, raziščite ceno žetona NKN v živo!

