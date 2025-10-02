Tokenomika NIKA (NIKA)
Tokenomika in analiza cen NIKA (NIKA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NIKA (NIKA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o NIKA (NIKA)
Alnair Finance is a crypto world where users can yield unlimited passive income through our yield optimizer, trading, launchpad and first P2E in ASTAR Network. Alnair Finance is the best choice among projects in ASTAR with features of Yield Optimizer, NFT, GameFi and profits from the best new protocol that launch at our launchpad.
Tokenomika NIKA (NIKA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike NIKA (NIKA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NIKA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NIKA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NIKA, raziščite ceno žetona NIKA v živo!
