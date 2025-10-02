Tokenomika Nibiru Chain (NIBI)

Tržna kapitalizacija:
$ 9.56M
$ 9.56M$ 9.56M
Skupna ponudba:
$ 986.70M
$ 986.70M$ 986.70M
Razpoložljivi obtok:
$ 801.79M
$ 801.79M$ 801.79M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 17.88M
$ 17.88M$ 17.88M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.989
$ 0.989$ 0.989
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00835135941009936
$ 0.00835135941009936$ 0.00835135941009936
Trenutna cena:
$ 0.011919
$ 0.011919$ 0.011919

Informacije o Nibiru Chain (NIBI)

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Uradna spletna stran:
https://www.nibiru.fi
Bela knjiga:
https://nibiru.fi/docs
Raziskovalec blokov:
https://nibiscan.io/

Tokenomika Nibiru Chain (NIBI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Nibiru Chain (NIBI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NIBI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NIBI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NIBI, raziščite ceno žetona NIBI v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

