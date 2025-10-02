Odkrijte ključne vpoglede v Gold Fever (NGL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gold Fever (NGL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NGL, raziščite ceno žetona NGL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NGL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Gold Fever (NGL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NGL? Naša stran za napovedovanje cen NGL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen NGL pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

