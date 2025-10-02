Tokenomika Gold Fever (NGL)
Tokenomika in analiza cen Gold Fever (NGL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gold Fever (NGL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Gold Fever (NGL)
Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.
Tokenomika Gold Fever (NGL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Gold Fever (NGL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NGL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NGL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NGL, raziščite ceno žetona NGL v živo!
