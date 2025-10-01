Tokenomika NFT (NFT)

Tokenomika NFT (NFT)

Odkrijte ključne vpoglede v NFT (NFT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:56:07 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen NFT (NFT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NFT (NFT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 429.90M
$ 429.90M$ 429.90M
Skupna ponudba:
$ 999.99T
$ 999.99T$ 999.99T
Razpoložljivi obtok:
$ 999.99T
$ 999.99T$ 999.99T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 429.90M
$ 429.90M$ 429.90M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0000078065
$ 0.0000078065$ 0.0000078065
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000288884040432
$ 0.000000288884040432$ 0.000000288884040432
Trenutna cena:
$ 0.0000004299
$ 0.0000004299$ 0.0000004299

Informacije o NFT (NFT)

APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent.

Uradna spletna stran:
http://apenft.org/
Bela knjiga:
https://foundation.apenft.io/book/APENFT%20White%20Paper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://tronscan.org/#/token20/TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq

Tokenomika NFT (NFT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike NFT (NFT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NFT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NFT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NFT, raziščite ceno žetona NFT v živo!

Kako kupiti NFT

Želite v svoj portfelj dodati NFT (NFT)? MEXC podpira različne načine nakupa NFT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen NFT (NFT)

Analiza zgodovine cen NFT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene NFT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NFT? Naša stran za napovedovanje cen NFT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti