Današnja cena Netflix

Današnja cena kriptovalute Netflix (NFLXON) v živo je $ 1,118.09, s spremembo 1.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NFLXON v USD je $ 1,118.09 na NFLXON.

Kriptovaluta Netflix je trenutno na #2131. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.03M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 917.21 NFLXON. V zadnjih 24 urah se je NFLXON trgovalo med $ 1,020.39 (najnižje) in $ 1,258.18 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,265.3897261967002, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1,077.977531807699.

V kratkoročni uspešnosti se je NFLXON premaknil -0.08% v zadnji uri in +1.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 129.88K.

Tržne informacije Netflix (NFLXON)

Uvrstitev No.2131 Tržna kapitalizacija $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volumen (24H) $ 129.88K$ 129.88K $ 129.88K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Zaloga v obtoku 917.21 917.21 917.21 Skupna ponudba 917.20819483 917.20819483 917.20819483 Javna veriga blokov ETH

