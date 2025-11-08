BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Netflix v živo je 1,118.09 USD. Tržna kapitalizacija NFLXON je 1,025,521.3105574747 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NFLXON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Netflix (NFLXON) Live Price Chart
Današnja cena Netflix

Današnja cena kriptovalute Netflix (NFLXON) v živo je $ 1,118.09, s spremembo 1.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NFLXON v USD je $ 1,118.09 na NFLXON.

Kriptovaluta Netflix je trenutno na #2131. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.03M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 917.21 NFLXON. V zadnjih 24 urah se je NFLXON trgovalo med $ 1,020.39 (najnižje) in $ 1,258.18 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,265.3897261967002, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1,077.977531807699.

V kratkoročni uspešnosti se je NFLXON premaknil -0.08% v zadnji uri in +1.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 129.88K.

Tržne informacije Netflix (NFLXON)

$ 1.03M
$ 129.88K
$ 1.03M
917.21
917.20819483
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Netflix je $ 1.03M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 129.88K. Obstoječa ponudba NFLXON je 917.21, skupna ponudba pa znaša 917.20819483. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.03M.

Zgodovina cene Netflix, USD

Zgodovina cen Netflix (NFLXON) v USD

Sledite spremembam cen Netflix za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

Danes$ +19.6619+1.79%
30 dni$ -98.04-8.07%
60 dni$ -124.84-10.05%
90 dni$ +18.09+1.64%
Današnja sprememba cene Netflix

Danes je NFLXON zabeležil spremembo $ +19.6619 (+1.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Netflix

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -98.04 (-8.07%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Netflix

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NFLXON spremenil za $ -124.84 (-10.05%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Netflix

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +18.09 (+1.64%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Netflix?

Netflix (NFLX) stock prices are influenced by several key factors:

Subscriber Growth: New subscriber additions and retention rates directly impact revenue expectations and stock performance.

Content Investment: Spending on original programming and licensing affects both costs and competitive positioning.

Competition: Rivalry from Disney+, HBO Max, Amazon Prime, and other streaming services impacts market share.

International Expansion: Growth in global markets, especially emerging economies, drives long-term value.

Pricing Power: Ability to raise subscription fees without significant churn affects profit margins.

Earnings Performance: Quarterly revenue, profit margins, and guidance influence investor sentiment.

Market Conditions: Overall tech sector performance and economic conditions affect stock valuation.

Regulatory Environment: Content regulations and data privacy laws in different countries impact operations.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Netflix?

People want to know Netflix (NFLXON) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Existing holders monitor daily price movements to assess their investment performance and potential gains or losses.

Market analysis - Price data helps identify trends, support/resistance levels, and trading opportunities in the streaming entertainment sector.

News impact assessment - Major announcements about subscriber numbers, content deals, or earnings can significantly affect stock price, making real-time monitoring crucial.

Risk management - Current pricing helps investors manage position sizing and stop-loss levels appropriately.

Since Netflix is a major streaming platform with volatile stock movements, staying informed about daily price action is essential for making informed financial decisions in this dynamic market.

Napoved cene za kriptovaluto Netflix

Napoved cene Netflix (NFLXON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NFLXON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Netflix (NFLXON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Netflix lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Netflix

NFLXON is a digital asset that operates on a blockchain network. Its primary function is to facilitate transactions within the digital entertainment industry, particularly in relation to streaming services. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. NFLXON's issuance model is based on a fixed supply, with new coins released to validators as a reward for their participation in the network. The asset is typically used as a medium of exchange for goods and services within its ecosystem, with a focus on providing a decentralized and efficient payment solution for the streaming industry.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Netflix

Kaj je Netflix (NFLXON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Netflix?
Če bi kriptovaluta Netflix rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Netflix.
