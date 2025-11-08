Cena Netflix(NFLXON)
Današnja cena kriptovalute Netflix (NFLXON) v živo je $ 1,118.09, s spremembo 1.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NFLXON v USD je $ 1,118.09 na NFLXON.
Kriptovaluta Netflix je trenutno na #2131. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.03M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 917.21 NFLXON. V zadnjih 24 urah se je NFLXON trgovalo med $ 1,020.39 (najnižje) in $ 1,258.18 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,265.3897261967002, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1,077.977531807699.
V kratkoročni uspešnosti se je NFLXON premaknil -0.08% v zadnji uri in +1.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 129.88K.
Trenutna tržna kapitalizacija Netflix je $ 1.03M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 129.88K. Obstoječa ponudba NFLXON je 917.21, skupna ponudba pa znaša 917.20819483. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.03M.
+1.79%
Sledite spremembam cen Netflix za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +19.6619
|+1.79%
|30 dni
|$ -98.04
|-8.07%
|60 dni
|$ -124.84
|-10.05%
|90 dni
|$ +18.09
|+1.64%
Danes je NFLXON zabeležil spremembo $ +19.6619 (+1.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -98.04 (-8.07%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
Če pogled razširimo na 60 dni, se je NFLXON spremenil za $ -124.84 (-10.05%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +18.09 (+1.64%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Netflix (NFLXON) v vseh časovnih obdobjih?
Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Netflix.
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Netflix, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Leta 2040 bi cena Netflix lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
NFLXON is a digital asset that operates on a blockchain network. Its primary function is to facilitate transactions within the digital entertainment industry, particularly in relation to streaming services. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. NFLXON's issuance model is based on a fixed supply, with new coins released to validators as a reward for their participation in the network. The asset is typically used as a medium of exchange for goods and services within its ecosystem, with a focus on providing a decentralized and efficient payment solution for the streaming industry.
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Netflix? Nakup NFLXON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov.
USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.
Z lastništvom kriptovalute Netflix se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Netflix (NFLXON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC
Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.
Za bolj poglobljeno razumevanje Netflix razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Dolga ali kratka smer na NFLXON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami NFLXON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.
Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Netflix v živo ter neposredno trgujte.
Znesek
1 NFLXON = 1,118.08 USD