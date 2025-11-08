BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Nexsay v živo je 0.0000007766 USD. Tržna kapitalizacija NEXSAY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NEXSAY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Nexsay Logotip

Cena Nexsay(NEXSAY)

Cena 1 NEXSAY v USD v živo:

USD
Nexsay (NEXSAY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:05:11 (UTC+8)

Današnja cena Nexsay

Današnja cena kriptovalute Nexsay (NEXSAY) v živo je $ 0.0000007766, s spremembo 30.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEXSAY v USD je $ 0.0000007766 na NEXSAY.

Kriptovaluta Nexsay je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NEXSAY. V zadnjih 24 urah se je NEXSAY trgovalo med $ 0.0000007766 (najnižje) in $ 0.000001154 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NEXSAY premaknil -9.45% v zadnji uri in -73.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 290.43K.

Tržne informacije Nexsay (NEXSAY)

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Nexsay je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 290.43K. Obstoječa ponudba NEXSAY je --, skupna ponudba pa znaša 100000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 77.66K.

Zgodovina cene Nexsay, USD

Zgodovina cen Nexsay (NEXSAY) v USD

Sledite spremembam cen Nexsay za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000000337924-30.32%
30 dni$ -0.0031392234-99.98%
60 dni$ -0.0024992234-99.97%
90 dni$ -0.0024992234-99.97%
Današnja sprememba cene Nexsay

Danes je NEXSAY zabeležil spremembo $ -0.000000337924 (-30.32%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Nexsay

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0031392234 (-99.98%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Nexsay

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NEXSAY spremenil za $ -0.0024992234 (-99.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Nexsay

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0024992234 (-99.97%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Nexsay (NEXSAY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Nexsay.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Nexsay

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Nexsay, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Nexsay?

Several key factors influence NEXSAY token prices:

1. Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price movements
2. Project Development: Platform updates, new features, and roadmap progress impact investor confidence
3. Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost adoption
4. Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor psychology
5. Utility & Use Cases: Real-world applications and token functionality drive demand
6. Community Growth: Active user base and social media presence
7. Regulatory News: Government policies affecting crypto markets
8. Competition: Performance relative to similar projects
9. Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and distribution schedules

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Nexsay?

People want to know Nexsay (NEXSAY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in this emerging cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Nexsay

Napoved cene Nexsay (NEXSAY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NEXSAY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Nexsay (NEXSAY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Nexsay lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Nexsay v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NEXSAY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Nexsay.

O Nexsay

NEXSAY is a digital asset designed to facilitate transactions within a decentralized network. The primary role of NEXSAY is to serve as a medium of exchange, enabling users to transact directly with each other without the need for an intermediary. It operates on a blockchain, a type of distributed ledger technology, which ensures the security and transparency of all transactions. The supply and issuance of NEXSAY are determined by a consensus algorithm, which validates transactions and maintains the integrity of the network. In terms of its ecosystem context, NEXSAY is typically used in peer-to-peer transactions, decentralized finance applications, and other blockchain-based platforms.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Nexsay

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Nexsay? Nakup NEXSAY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Nexsay. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Nexsay (NEXSAY).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Nexsay bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Nexsay (NEXSAY)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Nexsay

Z lastništvom kriptovalute Nexsay se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Nexsay (NEXSAY) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Nexsay (NEXSAY)

Nexsay is a next-generation Web3.0 AI chat platform that combines decentralized communication technology with advanced artificial intelligence.

Nexsay Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Nexsay razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Nexsay spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Nexsay

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Nexsay?
Če bi kriptovaluta Nexsay rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Nexsay.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:05:11 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Nexsay (NEXSAY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

