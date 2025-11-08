Današnja cena Nexsay

Današnja cena kriptovalute Nexsay (NEXSAY) v živo je $ 0.0000007766, s spremembo 30.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEXSAY v USD je $ 0.0000007766 na NEXSAY.

Kriptovaluta Nexsay je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NEXSAY. V zadnjih 24 urah se je NEXSAY trgovalo med $ 0.0000007766 (najnižje) in $ 0.000001154 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NEXSAY premaknil -9.45% v zadnji uri in -73.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 290.43K.

Tržne informacije Nexsay (NEXSAY)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 290.43K$ 290.43K $ 290.43K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 77.66K$ 77.66K $ 77.66K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Nexsay je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 290.43K. Obstoječa ponudba NEXSAY je --, skupna ponudba pa znaša 100000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 77.66K.