Današnja cena NexAIPhone

Današnja cena kriptovalute NexAIPhone (NEXAIPHONE) v živo je $ 0.000011253, s spremembo 14.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEXAIPHONE v USD je $ 0.000011253 na NEXAIPHONE.

Kriptovaluta NexAIPhone je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NEXAIPHONE. V zadnjih 24 urah se je NEXAIPHONE trgovalo med $ 0.000009027 (najnižje) in $ 0.000011771 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NEXAIPHONE premaknil -1.56% v zadnji uri in +26.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.30M.

Tržne informacije NexAIPhone (NEXAIPHONE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.25K$ 11.25K $ 11.25K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija NexAIPhone je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.30M. Obstoječa ponudba NEXAIPHONE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.25K.