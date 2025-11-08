BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute NexAIPhone v živo je 0.000011253 USD. Tržna kapitalizacija NEXAIPHONE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NEXAIPHONE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o NEXAIPHONE

Informacije o ceni NEXAIPHONE

Kaj je NEXAIPHONE

Bela knjiga NEXAIPHONE

Uradna spletna stran NEXAIPHONE

Tokenomika NEXAIPHONE

Napoved cen NEXAIPHONE

Zgodovina NEXAIPHONE

NEXAIPHONE Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute NEXAIPHONE v fiat

NexAIPhone Logotip

Cena NexAIPhone(NEXAIPHONE)

Cena 1 NEXAIPHONE v USD v živo:

$0.000011253
$0.000011253$0.000011253
+14.52%1D
USD
NexAIPhone (NEXAIPHONE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:05:10 (UTC+8)

Današnja cena NexAIPhone

Današnja cena kriptovalute NexAIPhone (NEXAIPHONE) v živo je $ 0.000011253, s spremembo 14.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEXAIPHONE v USD je $ 0.000011253 na NEXAIPHONE.

Kriptovaluta NexAIPhone je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NEXAIPHONE. V zadnjih 24 urah se je NEXAIPHONE trgovalo med $ 0.000009027 (najnižje) in $ 0.000011771 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NEXAIPHONE premaknil -1.56% v zadnji uri in +26.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.30M.

Tržne informacije NexAIPhone (NEXAIPHONE)

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 11.25K
$ 11.25K$ 11.25K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija NexAIPhone je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.30M. Obstoječa ponudba NEXAIPHONE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.25K.

Zgodovina cene NexAIPhone, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000009027
$ 0.000009027$ 0.000009027
24H Nizka
$ 0.000011771
$ 0.000011771$ 0.000011771
24H Visoka

$ 0.000009027
$ 0.000009027$ 0.000009027

$ 0.000011771
$ 0.000011771$ 0.000011771

--
----

--
----

-1.56%

+14.52%

+26.14%

+26.14%

Zgodovina cen NexAIPhone (NEXAIPHONE) v USD

Sledite spremembam cen NexAIPhone za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00000142677+14.52%
30 dni$ -0.00001053-48.35%
60 dni$ -0.000068747-85.94%
90 dni$ -0.900988747-100.00%
Današnja sprememba cene NexAIPhone

Danes je NEXAIPHONE zabeležil spremembo $ +0.00000142677 (+14.52%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene NexAIPhone

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00001053 (-48.35%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene NexAIPhone

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NEXAIPHONE spremenil za $ -0.000068747 (-85.94%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene NexAIPhone

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.900988747 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen NexAIPhone (NEXAIPHONE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen NexAIPhone.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto NexAIPhone

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute NexAIPhone, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute NexAIPhone?

Several key factors influence NexAIPhone (NEXAIPHONE) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall crypto market trends and Bitcoin correlation
4. Supply and demand dynamics
5. Regulatory news and compliance updates
6. Technology developments and project roadmap progress
7. Partnership announcements and adoption rates
8. Social media buzz and community engagement
9. Whale movements and large transactions
10. General economic conditions and risk appetite

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute NexAIPhone?

People want to know NexAIPhone (NEXAIPHONE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto NexAIPhone

Napoved cene NexAIPhone (NEXAIPHONE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NEXAIPHONE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NexAIPhone (NEXAIPHONE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena NexAIPhone lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NexAIPhone v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NEXAIPHONE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NexAIPhone.

O NexAIPhone

NEXAIPHONE is a digital asset in the cryptocurrency market. It operates on a decentralized platform that uses blockchain technology for its operations. The primary role of NEXAIPHONE is to facilitate transactions and data sharing across various platforms, thereby enhancing interoperability. It employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. The asset's issuance model is based on mining, which rewards participants for their contribution to the network. Typical uses of NEXAIPHONE include facilitating payments, executing smart contracts, and providing a platform for decentralized applications (dApps). It's designed to offer a secure, efficient, and transparent method of transferring value in the digital space.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto NexAIPhone

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto NexAIPhone? Nakup NEXAIPHONE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute NexAIPhone. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute NexAIPhone (NEXAIPHONE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in NexAIPhone bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu NexAIPhone (NEXAIPHONE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto NexAIPhone

Z lastništvom kriptovalute NexAIPhone se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup NexAIPhone (NEXAIPHONE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je NexAIPhone (NEXAIPHONE)

NexAI Phone Web3-native smartphone DePIN mining ready NFT-boosted Multi-chain wallet & DAO governance Earn while using.

NexAIPhone Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje NexAIPhone razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna NexAIPhone spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o NexAIPhone

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta NexAIPhone?
Če bi kriptovaluta NexAIPhone rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NexAIPhone.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:05:10 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti NexAIPhone (NEXAIPHONE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

1 NEXAIPHONE = 0.000011253 USD