Današnja cena kriptovalute NexAIPhone v živo je 0.000011253 USD. Tržna kapitalizacija NEXAIPHONE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NEXAIPHONE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute NexAIPhone (NEXAIPHONE) v živo je $ 0.000011253, s spremembo 14.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEXAIPHONE v USD je $ 0.000011253 na NEXAIPHONE.
Kriptovaluta NexAIPhone je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NEXAIPHONE. V zadnjih 24 urah se je NEXAIPHONE trgovalo med $ 0.000009027 (najnižje) in $ 0.000011771 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je NEXAIPHONE premaknil -1.56% v zadnji uri in +26.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.30M.
Tržne informacije NexAIPhone (NEXAIPHONE)
--
----
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
$ 11.25K
$ 11.25K$ 11.25K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija NexAIPhone je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.30M. Obstoječa ponudba NEXAIPHONE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.25K.
Zgodovina cene NexAIPhone, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000009027
$ 0.000009027$ 0.000009027
24H Nizka
$ 0.000011771
$ 0.000011771$ 0.000011771
24H Visoka
$ 0.000009027
$ 0.000009027$ 0.000009027
$ 0.000011771
$ 0.000011771$ 0.000011771
--
----
--
----
-1.56%
+14.52%
+26.14%
+26.14%
Zgodovina cen NexAIPhone (NEXAIPHONE) v USD
Sledite spremembam cen NexAIPhone za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00000142677
+14.52%
30 dni
$ -0.00001053
-48.35%
60 dni
$ -0.000068747
-85.94%
90 dni
$ -0.900988747
-100.00%
Današnja sprememba cene NexAIPhone
Danes je NEXAIPHONE zabeležil spremembo $ +0.00000142677 (+14.52%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene NexAIPhone
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00001053 (-48.35%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene NexAIPhone
Če pogled razširimo na 60 dni, se je NEXAIPHONE spremenil za $ -0.000068747 (-85.94%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene NexAIPhone
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.900988747 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen NexAIPhone (NEXAIPHONE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto NexAIPhone
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute NexAIPhone, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute NexAIPhone?
Several key factors influence NexAIPhone (NEXAIPHONE) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall crypto market trends and Bitcoin correlation 4. Supply and demand dynamics 5. Regulatory news and compliance updates 6. Technology developments and project roadmap progress 7. Partnership announcements and adoption rates 8. Social media buzz and community engagement 9. Whale movements and large transactions 10. General economic conditions and risk appetite
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute NexAIPhone?
People want to know NexAIPhone (NEXAIPHONE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively.
Napoved cene za kriptovaluto NexAIPhone
Napoved cene NexAIPhone (NEXAIPHONE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NEXAIPHONE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NexAIPhone (NEXAIPHONE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena NexAIPhone lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NexAIPhone v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NEXAIPHONE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NexAIPhone.
O NexAIPhone
NEXAIPHONE is a digital asset in the cryptocurrency market. It operates on a decentralized platform that uses blockchain technology for its operations. The primary role of NEXAIPHONE is to facilitate transactions and data sharing across various platforms, thereby enhancing interoperability. It employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. The asset's issuance model is based on mining, which rewards participants for their contribution to the network. Typical uses of NEXAIPHONE include facilitating payments, executing smart contracts, and providing a platform for decentralized applications (dApps). It's designed to offer a secure, efficient, and transparent method of transferring value in the digital space.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto NexAIPhone
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto NexAIPhone? Nakup NEXAIPHONE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute NexAIPhone. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute NexAIPhone (NEXAIPHONE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in NexAIPhone bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto NexAIPhone
Z lastništvom kriptovalute NexAIPhone se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup NexAIPhone (NEXAIPHONE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o NexAIPhone
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta NexAIPhone?
Če bi kriptovaluta NexAIPhone rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NexAIPhone.
Koliko je kriptovaluta NexAIPhone vredna danes?
Današnja cena kriptovalute NexAIPhone je $ 0.000011253. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta NexAIPhone še vedno dobra naložba?
NexAIPhone ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v NEXAIPHONE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto NexAIPhone?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto NexAIPhone v vrednosti $ 1.30M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute NexAIPhone?
Cena kriptovalute NEXAIPHONE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute NexAIPhone v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena NEXAIPHONE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute NexAIPhone?
Na ceno NEXAIPHONE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,327.8
+1.51%
ETH
3,437.64
+4.25%
SOL
161.07
+3.64%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0923
-0.03%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za NEXAIPHONE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par NEXAIPHONE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute NexAIPhone gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute NexAIPhone letos rasla?
Cena kriptovalute NexAIPhone bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute NexAIPhone (NEXAIPHONE).
Pomembne panožne novosti NexAIPhone (NEXAIPHONE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
