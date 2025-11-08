Današnja cena kriptovalute Fortune Room v živo je 0.0000000000000000000000000008 USD. Tržna kapitalizacija NEWFRT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NEWFRT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Fortune Room v živo je 0.0000000000000000000000000008 USD. Tržna kapitalizacija NEWFRT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NEWFRT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Fortune Room (NEWFRT) v živo je $ 0.0000000000000000000000000008, s spremembo 90.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEWFRT v USD je $ 0.0000000000000000000000000008 na NEWFRT.
Kriptovaluta Fortune Room je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NEWFRT. V zadnjih 24 urah se je NEWFRT trgovalo med $ 0.0000000000000000000000000005 (najnižje) in $ 0.000000000000000000000000084 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je NEWFRT premaknil 0.00% v zadnji uri in -100.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 10.20K.
Tržne informacije Fortune Room (NEWFRT)
$ 10.20K
$ 0.00
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Fortune Room je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 10.20K. Obstoječa ponudba NEWFRT je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Fortune Room
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Fortune Room, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Fortune Room?
Several key factors influence Fortune Room (NEWFRT) token prices:
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.
Platform Adoption: User growth and engagement on the Fortune Room platform drives token demand.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning events affect scarcity and value.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and token utility.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates influence market perception.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Competition: Performance relative to similar gaming or DeFi tokens affects positioning.
These factors interact dynamically, creating price movements based on supply-demand equilibrium in the cryptocurrency market.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Fortune Room?
People want to know Fortune Room (NEWFRT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing investment risk. Current price data helps traders identify trends, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.
Napoved cene za kriptovaluto Fortune Room
Napoved cene Fortune Room (NEWFRT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NEWFRT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Fortune Room (NEWFRT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Fortune Room lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Fortune Room v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NEWFRT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Fortune Room.
O Fortune Room
NEWFRT is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate secure and fast transactions. The asset's underlying technology employs a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional Proof of Work (PoW) model. NEWFRT's general purpose is to provide a decentralized solution for peer-to-peer transactions, aiming to enhance privacy and reduce transaction costs. Its ecosystem is designed to support various applications, including but not limited to, digital payments, smart contracts, and decentralized finance (DeFi). NEWFRT's issuance model is based on a fixed supply, aiming to prevent inflation and maintain the asset's value over time.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Fortune Room
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Fortune Room? Nakup NEWFRT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Fortune Room. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Fortune Room (NEWFRT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Fortune Room bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Fortune Room
Z lastništvom kriptovalute Fortune Room se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Fortune Room (NEWFRT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Fortune Room
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Fortune Room?
Če bi kriptovaluta Fortune Room rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Fortune Room.
Koliko je kriptovaluta Fortune Room vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Fortune Room je $ 0.0000000000000000000000000008. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Fortune Room še vedno dobra naložba?
Fortune Room ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v NEWFRT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Fortune Room?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Fortune Room v vrednosti $ 10.20K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Fortune Room?
Cena kriptovalute NEWFRT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Fortune Room v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena NEWFRT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Fortune Room?
Na ceno NEWFRT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,408.55
+1.59%
ETH
3,456.41
+4.81%
SOL
161.77
+4.09%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.109
+1.49%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za NEWFRT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par NEWFRT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Fortune Room gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Fortune Room letos rasla?
Cena kriptovalute Fortune Room bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Fortune Room (NEWFRT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:23:18 (UTC+8)
