Današnja cena kriptovalute Fortune Room v živo je 0.0000000000000000000000000008 USD. Tržna kapitalizacija NEWFRT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NEWFRT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o NEWFRT

Informacije o ceni NEWFRT

Kaj je NEWFRT

Tokenomika NEWFRT

Napoved cen NEWFRT

Zgodovina NEWFRT

NEWFRT Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute NEWFRT v fiat

Fortune Room Logotip

Cena Fortune Room(NEWFRT)

Cena 1 NEWFRT v USD v živo:

$0.0000000000000000000000000008
-90.00%1D
USD
Fortune Room (NEWFRT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:23:18 (UTC+8)

Današnja cena Fortune Room

Današnja cena kriptovalute Fortune Room (NEWFRT) v živo je $ 0.0000000000000000000000000008, s spremembo 90.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEWFRT v USD je $ 0.0000000000000000000000000008 na NEWFRT.

Kriptovaluta Fortune Room je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NEWFRT. V zadnjih 24 urah se je NEWFRT trgovalo med $ 0.0000000000000000000000000005 (najnižje) in $ 0.000000000000000000000000084 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NEWFRT premaknil 0.00% v zadnji uri in -100.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 10.20K.

Tržne informacije Fortune Room (NEWFRT)

$ 10.20K
$ 0.00
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Fortune Room je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 10.20K. Obstoječa ponudba NEWFRT je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Fortune Room, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000000000000000000000000005
24H Nizka
$ 0.000000000000000000000000084
24H Visoka

0.00%

-90.00%

-100.00%

-100.00%

Zgodovina cen Fortune Room (NEWFRT) v USD

Sledite spremembam cen Fortune Room za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000000000000000000000000072-90.00%
30 dni$ -0.0000000000055099999999999992-100.00%
60 dni$ -0.0002716999999999999999999992-100.00%
90 dni$ -0.0000799999999999999999999992-100.00%
Današnja sprememba cene Fortune Room

Danes je NEWFRT zabeležil spremembo $ -0.0000000000000000000000000072 (-90.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Fortune Room

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000000000055099999999999992 (-100.00%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Fortune Room

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NEWFRT spremenil za $ -0.0002716999999999999999999992 (-100.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Fortune Room

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0000799999999999999999999992 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Fortune Room (NEWFRT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Fortune Room.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Fortune Room

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Fortune Room, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Fortune Room?

Several key factors influence Fortune Room (NEWFRT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact NEWFRT pricing.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.

Platform Adoption: User growth and engagement on the Fortune Room platform drives token demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning events affect scarcity and value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and token utility.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates influence market perception.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Competition: Performance relative to similar gaming or DeFi tokens affects positioning.

These factors interact dynamically, creating price movements based on supply-demand equilibrium in the cryptocurrency market.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Fortune Room?

People want to know Fortune Room (NEWFRT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing investment risk. Current price data helps traders identify trends, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.

Napoved cene za kriptovaluto Fortune Room

Napoved cene Fortune Room (NEWFRT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NEWFRT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Fortune Room (NEWFRT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Fortune Room lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Fortune Room v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NEWFRT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Fortune Room.

O Fortune Room

NEWFRT is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate secure and fast transactions. The asset's underlying technology employs a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional Proof of Work (PoW) model. NEWFRT's general purpose is to provide a decentralized solution for peer-to-peer transactions, aiming to enhance privacy and reduce transaction costs. Its ecosystem is designed to support various applications, including but not limited to, digital payments, smart contracts, and decentralized finance (DeFi). NEWFRT's issuance model is based on a fixed supply, aiming to prevent inflation and maintain the asset's value over time.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Fortune Room

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Fortune Room? Nakup NEWFRT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Fortune Room. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Fortune Room (NEWFRT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Fortune Room bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Fortune Room (NEWFRT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Fortune Room

Z lastništvom kriptovalute Fortune Room se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Fortune Room (NEWFRT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Kaj je Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Fortune Room razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Fortune Room

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Fortune Room?
Če bi kriptovaluta Fortune Room rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Fortune Room.
Pomembne panožne novosti Fortune Room (NEWFRT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Fortune Room

