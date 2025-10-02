Tokenomika First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Odkrijte ključne vpoglede v First Neiro on ETH (NEIROCTO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:47:07 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za First Neiro on ETH (NEIROCTO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 117.41M
Skupna ponudba:
$ 420.69B
Razpoložljivi obtok:
$ 420.68B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 117.41M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00310081
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000002433929875167
Trenutna cena:
$ 0.0002791
Informacije o First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

Uradna spletna stran:
https://www.neiroeth.io/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee

Tokenomika First Neiro on ETH (NEIROCTO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike First Neiro on ETH (NEIROCTO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NEIROCTO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NEIROCTO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NEIROCTO, raziščite ceno žetona NEIROCTO v živo!

Kako kupiti NEIROCTO

Želite v svoj portfelj dodati First Neiro on ETH (NEIROCTO)? MEXC podpira različne načine nakupa NEIROCTO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Analiza zgodovine cen NEIROCTO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene NEIROCTO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NEIROCTO? Naša stran za napovedovanje cen NEIROCTO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti