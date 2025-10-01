Tokenomika Neiro (NEIRO)

Tokenomika Neiro (NEIRO)

Odkrijte ključne vpoglede v Neiro (NEIRO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:54:43 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Neiro (NEIRO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Neiro (NEIRO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 637.70K
$ 637.70K
Skupna ponudba:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 637.70K
$ 637.70K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.08555
$ 0.08555
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000595375580333622
$ 0.000595375580333622
Trenutna cena:
$ 0.0006377
$ 0.0006377

Informacije o Neiro (NEIRO)

NEIRO is a meme coin on the Solana chain.

Uradna spletna stran:
https://www.neiro.lol/
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/CTJf74cTo3cw8acFP1YXF3QpsQUUBGBjh2k2e8xsZ6UL

Tokenomika Neiro (NEIRO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Neiro (NEIRO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NEIRO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NEIRO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NEIRO, raziščite ceno žetona NEIRO v živo!

Kako kupiti NEIRO

Želite v svoj portfelj dodati Neiro (NEIRO)? MEXC podpira različne načine nakupa NEIRO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Neiro (NEIRO)

Analiza zgodovine cen NEIRO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene NEIRO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NEIRO? Naša stran za napovedovanje cen NEIRO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

