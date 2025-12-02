Današnja cena NEET

Današnja cena kriptovalute NEET (NEET) v živo je $ 0.008702, s spremembo 9.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEET v USD je $ 0.008702 na NEET.

Kriptovaluta NEET je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NEET. V zadnjih 24 urah se je NEET trgovalo med $ 0.007592 (najnižje) in $ 0.008787 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NEET premaknil +1.95% v zadnji uri in -24.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.14K.

Tržne informacije NEET (NEET)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 58.14K$ 58.14K $ 58.14K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

