Cena NEET(NEET)
Današnja cena kriptovalute NEET (NEET) v živo je $ 0.008702, s spremembo 9.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEET v USD je $ 0.008702 na NEET.
Kriptovaluta NEET je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NEET. V zadnjih 24 urah se je NEET trgovalo med $ 0.007592 (najnižje) in $ 0.008787 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je NEET premaknil +1.95% v zadnji uri in -24.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.14K.
Trenutna tržna kapitalizacija NEET je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.14K. Obstoječa ponudba NEET je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Sledite spremembam cen NEET za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.00073975
|+9.30%
|30 dni
|$ -0.013091
|-60.07%
|60 dni
|$ -0.015027
|-63.33%
|90 dni
|$ -0.013852
|-61.42%
Danes je NEET zabeležil spremembo $ +0.00073975 (+9.30%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.013091 (-60.07%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
Če pogled razširimo na 60 dni, se je NEET spremenil za $ -0.015027 (-63.33%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.013852 (-61.42%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen NEET (NEET) v vseh časovnih obdobjih?
Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen NEET.
Leta 2040 bi cena NEET lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
NEET (Not in Employment, Education, or Training) was once a label for the disengaged. In crypto, it’s now rebellion: rejecting 9-to-5, mocking hustle culture, and embracing dark humor.Memes, nihilism, and degen trading as protest—NEET is the flex.
Za bolj poglobljeno razumevanje NEET razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|12-01 22:37:50
|Posodobitve industrije
CoinShares: Net Inflow of $1.07 Billion into Digital Asset Investment Products Last Week
|12-01 16:35:03
|Posodobitve industrije
Bitcoin has broken through multiple on-chain cost supports, with the next important support at $81,700
|12-01 13:02:15
|Posodobitve industrije
Key Events and Data Preview This Week: Powell's Speech, US PCE and ADP Non-Farm Employment
|12-01 11:26:26
|Posodobitve industrije
Bitcoin's November percentage fall reaches 17.67%, marking its worst performance since 2018
|12-01 09:34:53
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Falls to 24, Market Re-enters "Extreme Fear" State
|11-30 00:47:38
|Posodobitve industrije
1
Znesek
1 NEET = 0.008702 USD