Odkrijte ključne vpoglede v NeurochainAI (NCN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NeurochainAI (NCN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NCN, raziščite ceno žetona NCN v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NCN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike NeurochainAI (NCN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NCN? Naša stran za napovedovanje cen NCN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen NCN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

