Odkrijte ključne vpoglede v MACHINA (MXNA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MACHINA (MXNA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.

Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments.

Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MXNA, raziščite ceno žetona MXNA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MXNA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike MACHINA (MXNA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MXNA? Naša stran za napovedovanje cen MXNA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen MXNA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati MACHINA (MXNA)? MEXC podpira različne načine nakupa MXNA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.