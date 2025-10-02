Tokenomika Mumu The Bull (MUMU)

Tokenomika Mumu The Bull (MUMU)

Odkrijte ključne vpoglede v Mumu The Bull (MUMU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:46:06 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Mumu The Bull (MUMU)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Mumu The Bull (MUMU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M
Skupna ponudba:
$ 2.33T
$ 2.33T$ 2.33T
Razpoložljivi obtok:
$ 2.28T
$ 2.28T$ 2.28T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.000121
$ 0.000121$ 0.000121
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000001731525065853
$ 0.000001731525065853$ 0.000001731525065853
Trenutna cena:
$ 0.000002151
$ 0.000002151$ 0.000002151

Informacije o Mumu The Bull (MUMU)

MUMU is a meme coin on the Solana chain.

Uradna spletna stran:
https://www.mumu.ing
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/5LafQUrVco6o7KMz42eqVEJ9LW31StPyGjeeu5sKoMtA

Tokenomika Mumu The Bull (MUMU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Mumu The Bull (MUMU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MUMU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MUMU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MUMU, raziščite ceno žetona MUMU v živo!

Kako kupiti MUMU

Želite v svoj portfelj dodati Mumu The Bull (MUMU)? MEXC podpira različne načine nakupa MUMU, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Mumu The Bull (MUMU)

Analiza zgodovine cen MUMU pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene MUMU

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MUMU? Naša stran za napovedovanje cen MUMU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti