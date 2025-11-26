Tokenomika Project Merlin (MRLN)

Tokenomika in analiza cen Project Merlin (MRLN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Project Merlin (MRLN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 274.96K
$ 274.96K$ 274.96K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.10386
$ 0.10386$ 0.10386
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.0003437
$ 0.0003437$ 0.0003437

Informacije o Project Merlin (MRLN)

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Uradna spletna stran:
https://projectmerlin.io
Bela knjiga:
https://projectmerlin.io/assets/pdf/Project%20Merlin%20Whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://arbiscan.io/token/0x0b3547cd0e14e7d42f8921b0c370fdfd708bff6c

Tokenomika Project Merlin (MRLN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Project Merlin (MRLN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MRLN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MRLN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MRLN, raziščite ceno žetona MRLN v živo!

