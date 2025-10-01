Tokenomika MPAA (MPAA)

Odkrijte ključne vpoglede v MPAA (MPAA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:51:00 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen MPAA (MPAA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MPAA (MPAA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 177.67B
$ 177.67B$ 177.67B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 135.03K
$ 135.03K$ 135.03K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.003
$ 0.003$ 0.003
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000004772014582447
$ 0.000004772014582447$ 0.000004772014582447
Trenutna cena:
$ 0.00000076
$ 0.00000076$ 0.00000076

Informacije o MPAA (MPAA)

MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions

Uradna spletna stran:
https://mpaa.io
Bela knjiga:
https://mpaa-1.gitbook.io/mpaa
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0x4194F4e29D652656b6DC84F10363482c5ac101b5

Tokenomika MPAA (MPAA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MPAA (MPAA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MPAA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MPAA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MPAA, raziščite ceno žetona MPAA v živo!

