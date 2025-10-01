Tokenomika Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Tokenomika Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Odkrijte ključne vpoglede v Moodeng on Eth (MOODENGETH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:50:05 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Moodeng on Eth (MOODENGETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.01M
$ 7.01M
Skupna ponudba:
$ 414.51B
$ 414.51B
Razpoložljivi obtok:
$ 408.51B
$ 408.51B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.21M
$ 7.21M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00043539
$ 0.00043539
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000058464497807
$ 0.000000058464497807
Trenutna cena:
$ 0.00001715
$ 0.00001715

Informacije o Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

Uradna spletna stran:
https://moodeng.vip/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad

Tokenomika Moodeng on Eth (MOODENGETH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Moodeng on Eth (MOODENGETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MOODENGETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MOODENGETH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MOODENGETH, raziščite ceno žetona MOODENGETH v živo!

Kako kupiti MOODENGETH

Želite v svoj portfelj dodati Moodeng on Eth (MOODENGETH)? MEXC podpira različne načine nakupa MOODENGETH, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Analiza zgodovine cen MOODENGETH pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene MOODENGETH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MOODENGETH? Naša stran za napovedovanje cen MOODENGETH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

