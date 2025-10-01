Odkrijte ključne vpoglede v Moodeng on Eth (MOODENGETH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Moodeng on Eth (MOODENGETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MOODENGETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Moodeng on Eth (MOODENGETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Zgodovina cen Moodeng on Eth (MOODENGETH) Analiza zgodovine cen MOODENGETH pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen MOODENGETH zdaj!