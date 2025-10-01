Tokenomika MongCoin (MONG)

Tokenomika MongCoin (MONG)

Odkrijte ključne vpoglede v MongCoin (MONG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:49:37 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen MongCoin (MONG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MongCoin (MONG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
Skupna ponudba:
$ 690.00T
$ 690.00T$ 690.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 581.20T
$ 581.20T$ 581.20T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.000000379982
$ 0.000000379982$ 0.000000379982
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000000014558853
$ 0.000000000014558853$ 0.000000000014558853
Trenutna cena:
$ 0.000000002933
$ 0.000000002933$ 0.000000002933

Informacije o MongCoin (MONG)

The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

Uradna spletna stran:
https://mong.life
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c

Tokenomika MongCoin (MONG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MongCoin (MONG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MONG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MONG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MONG, raziščite ceno žetona MONG v živo!

Kako kupiti MONG

Želite v svoj portfelj dodati MongCoin (MONG)? MEXC podpira različne načine nakupa MONG, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen MongCoin (MONG)

Analiza zgodovine cen MONG pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene MONG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MONG? Naša stran za napovedovanje cen MONG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti