BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Marinade Finance v živo je 0.07499 USD. Tržna kapitalizacija MNDE je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MNDE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Marinade Finance v živo je 0.07499 USD. Tržna kapitalizacija MNDE je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MNDE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MNDE

Informacije o ceni MNDE

Kaj je MNDE

Bela knjiga MNDE

Uradna spletna stran MNDE

Tokenomika MNDE

Napoved cen MNDE

Zgodovina MNDE

MNDE Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute MNDE v fiat

Spot MNDE

Terminske pogodbe MNDE USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Marinade Finance Logotip

Cena Marinade Finance(MNDE)

Cena 1 MNDE v USD v živo:

$0.07501
$0.07501$0.07501
+9.23%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:03:10 (UTC+8)

Današnja cena Marinade Finance

Današnja cena kriptovalute Marinade Finance (MNDE) v živo je $ 0.07499, s spremembo 9.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MNDE v USD je $ 0.07499 na MNDE.

Kriptovaluta Marinade Finance je trenutno na #3711. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 MNDE. V zadnjih 24 urah se je MNDE trgovalo med $ 0.06684 (najnižje) in $ 0.07853 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.6674570026607753, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.028223705314342616.

V kratkoročni uspešnosti se je MNDE premaknil -3.43% v zadnji uri in -29.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.90K.

Tržne informacije Marinade Finance (MNDE)

No.3711

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.90K
$ 60.90K$ 60.90K

$ 52.49M
$ 52.49M$ 52.49M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Marinade Finance je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.90K. Obstoječa ponudba MNDE je 0.00, skupna ponudba pa znaša 700000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.49M.

Zgodovina cene Marinade Finance, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.06684
$ 0.06684$ 0.06684
24H Nizka
$ 0.07853
$ 0.07853$ 0.07853
24H Visoka

$ 0.06684
$ 0.06684$ 0.06684

$ 0.07853
$ 0.07853$ 0.07853

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

-3.43%

+9.23%

-29.92%

-29.92%

Zgodovina cen Marinade Finance (MNDE) v USD

Sledite spremembam cen Marinade Finance za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0063384+9.23%
30 dni$ -0.05581-42.67%
60 dni$ -0.01501-16.68%
90 dni$ -0.01501-16.68%
Današnja sprememba cene Marinade Finance

Danes je MNDE zabeležil spremembo $ +0.0063384 (+9.23%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Marinade Finance

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.05581 (-42.67%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Marinade Finance

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MNDE spremenil za $ -0.01501 (-16.68%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Marinade Finance

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.01501 (-16.68%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Marinade Finance (MNDE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Marinade Finance.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Marinade Finance

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Marinade Finance, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Marinade Finance?

MNDE price is influenced by several key factors:

1. Solana ecosystem performance - as MNDE operates on Solana blockchain
2. Total Value Locked (TVL) in Marinade's liquid staking protocol
3. Solana staking demand and rewards
4. DeFi market sentiment and liquid staking adoption
5. Token utility and governance participation
6. Competition from other liquid staking providers
7. Regulatory developments affecting staking services
8. Overall cryptocurrency market trends
9. Protocol updates and partnerships

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Marinade Finance?

People want to know Marinade Finance (MNDE) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold MNDE tokens effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor MNDE value to assess their overall crypto portfolio performance.

Market analysis - Price data helps evaluate MNDE's trend, volatility, and potential future movements.

Staking rewards - Since Marinade Finance offers liquid staking services for Solana, users track MNDE prices to optimize their staking strategies.

DeFi opportunities - Current pricing helps identify arbitrage or yield farming opportunities within the Solana ecosystem.

Investment timing - Knowing today's price helps determine optimal entry or exit points for long-term positions.

Risk management - Real-time prices enable proper position sizing and stop-loss decisions.

The immediate price information is crucial for making informed financial decisions in the fast-moving cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Marinade Finance

Napoved cene Marinade Finance (MNDE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MNDE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Marinade Finance (MNDE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Marinade Finance lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Marinade Finance v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MNDE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Marinade Finance.

O Marinade Finance

MNDE is a digital asset that operates on a blockchain network. Its primary purpose is to facilitate transactions within its ecosystem, providing a decentralized and secure method of transferring value. The asset uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, with the specifics of this mechanism being widely accepted within the crypto community. MNDE's supply and issuance model is designed to be transparent and predictable, with new coins being issued at a steady rate. The asset is typically used for payments and transfers, but it can also be used for other applications within its ecosystem, such as smart contracts and decentralized applications.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Marinade Finance

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Marinade Finance? Nakup MNDE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Marinade Finance. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Marinade Finance (MNDE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Marinade Finance bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Marinade Finance (MNDE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Marinade Finance

Z lastništvom kriptovalute Marinade Finance se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Marinade Finance (MNDE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Marinade Finance razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Marinade Finance spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Marinade Finance

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Marinade Finance?
Če bi kriptovaluta Marinade Finance rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Marinade Finance.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:03:10 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Marinade Finance (MNDE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Marinade Finance

MNDE USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na MNDE z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MNDE USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Marinade Finance (MNDE) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Marinade Finance v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MNDE/USDT
$0.07501
$0.07501$0.07501
+9.45%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.1439
$1.1439$1.1439

+2,187.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000028750
$0.000028750$0.000028750

+379.16%

Flux

Flux

FLUX

$0.22779
$0.22779$0.22779

+108.35%

0G

0G

0G

$1.541
$1.541$1.541

+47.60%

S

S

S

$0.1838
$0.1838$0.1838

+38.61%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz MNDE v USD

Znesek

MNDE
MNDE
USD
USD

1 MNDE = 0.07499 USD