Današnja cena Marinade Finance

Današnja cena kriptovalute Marinade Finance (MNDE) v živo je $ 0.07499, s spremembo 9.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MNDE v USD je $ 0.07499 na MNDE.

Kriptovaluta Marinade Finance je trenutno na #3711. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 MNDE. V zadnjih 24 urah se je MNDE trgovalo med $ 0.06684 (najnižje) in $ 0.07853 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.6674570026607753, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.028223705314342616.

V kratkoročni uspešnosti se je MNDE premaknil -3.43% v zadnji uri in -29.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.90K.

Tržne informacije Marinade Finance (MNDE)

Uvrstitev No.3711 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 60.90K$ 60.90K $ 60.90K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 52.49M$ 52.49M $ 52.49M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Skupna ponudba 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Marinade Finance je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.90K. Obstoječa ponudba MNDE je 0.00, skupna ponudba pa znaša 700000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.49M.