Današnja cena kriptovalute Marinade Finance (MNDE) v živo je $ 0.07499, s spremembo 9.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MNDE v USD je $ 0.07499 na MNDE.
Kriptovaluta Marinade Finance je trenutno na #3711. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 MNDE. V zadnjih 24 urah se je MNDE trgovalo med $ 0.06684 (najnižje) in $ 0.07853 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.6674570026607753, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.028223705314342616.
V kratkoročni uspešnosti se je MNDE premaknil -3.43% v zadnji uri in -29.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.90K.
Tržne informacije Marinade Finance (MNDE)
No.3711
$ 0.00
$ 0.00
$ 60.90K
$ 60.90K
$ 52.49M
$ 52.49M
0.00
0.00
700,000,000
700,000,000
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Marinade Finance je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.90K. Obstoječa ponudba MNDE je 0.00, skupna ponudba pa znaša 700000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.49M.
Zgodovina cene Marinade Finance, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.06684
$ 0.06684
24H Nizka
$ 0.07853
$ 0.07853
24H Visoka
$ 0.06684
$ 0.06684
$ 0.07853
$ 0.07853
$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753
$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616
-3.43%
+9.23%
-29.92%
-29.92%
Zgodovina cen Marinade Finance (MNDE) v USD
Sledite spremembam cen Marinade Finance za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0063384
+9.23%
30 dni
$ -0.05581
-42.67%
60 dni
$ -0.01501
-16.68%
90 dni
$ -0.01501
-16.68%
Današnja sprememba cene Marinade Finance
Danes je MNDE zabeležil spremembo $ +0.0063384 (+9.23%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Marinade Finance
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.05581 (-42.67%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Marinade Finance
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MNDE spremenil za $ -0.01501 (-16.68%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Marinade Finance
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.01501 (-16.68%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Marinade Finance (MNDE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Marinade Finance
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Marinade Finance, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Marinade Finance?
MNDE price is influenced by several key factors:
1. Solana ecosystem performance - as MNDE operates on Solana blockchain 2. Total Value Locked (TVL) in Marinade's liquid staking protocol 3. Solana staking demand and rewards 4. DeFi market sentiment and liquid staking adoption 5. Token utility and governance participation 6. Competition from other liquid staking providers 7. Regulatory developments affecting staking services 8. Overall cryptocurrency market trends 9. Protocol updates and partnerships
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Marinade Finance?
People want to know Marinade Finance (MNDE) price today for several key reasons:
Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold MNDE tokens effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor MNDE value to assess their overall crypto portfolio performance.
Market analysis - Price data helps evaluate MNDE's trend, volatility, and potential future movements.
Staking rewards - Since Marinade Finance offers liquid staking services for Solana, users track MNDE prices to optimize their staking strategies.
DeFi opportunities - Current pricing helps identify arbitrage or yield farming opportunities within the Solana ecosystem.
Investment timing - Knowing today's price helps determine optimal entry or exit points for long-term positions.
Risk management - Real-time prices enable proper position sizing and stop-loss decisions.
The immediate price information is crucial for making informed financial decisions in the fast-moving cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Marinade Finance
Napoved cene Marinade Finance (MNDE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MNDE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Marinade Finance (MNDE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Marinade Finance lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Marinade Finance v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MNDE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Marinade Finance.
O Marinade Finance
MNDE is a digital asset that operates on a blockchain network. Its primary purpose is to facilitate transactions within its ecosystem, providing a decentralized and secure method of transferring value. The asset uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, with the specifics of this mechanism being widely accepted within the crypto community. MNDE's supply and issuance model is designed to be transparent and predictable, with new coins being issued at a steady rate. The asset is typically used for payments and transfers, but it can also be used for other applications within its ecosystem, such as smart contracts and decentralized applications.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Marinade Finance
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Marinade Finance? Nakup MNDE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Marinade Finance. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Marinade Finance (MNDE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Marinade Finance bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Marinade Finance
Z lastništvom kriptovalute Marinade Finance se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Marinade Finance (MNDE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.
Marinade Finance Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Marinade Finance razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Marinade Finance
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Marinade Finance?
Če bi kriptovaluta Marinade Finance rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Marinade Finance.
Koliko je kriptovaluta Marinade Finance vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Marinade Finance je $ 0.07499. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Marinade Finance še vedno dobra naložba?
Marinade Finance ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MNDE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Marinade Finance?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Marinade Finance v vrednosti $ 60.90K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Marinade Finance?
Cena kriptovalute MNDE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Marinade Finance v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MNDE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Marinade Finance?
Na ceno MNDE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,312.01
+1.50%
ETH
3,438.26
+4.26%
SOL
161.04
+3.62%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0939
+0.10%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MNDE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MNDE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Marinade Finance gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Marinade Finance letos rasla?
Cena kriptovalute Marinade Finance bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Marinade Finance (MNDE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:03:10 (UTC+8)
