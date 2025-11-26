Tokenomika MOMOFUN (MM)

Odkrijte ključne vpoglede v MOMOFUN (MM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:19:44 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen MOMOFUN (MM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MOMOFUN (MM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.20M
Skupna ponudba:
$ 30.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 7.80B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.63M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.006053
Najnižja vrednost vseh časov:
--
Trenutna cena:
$ 0.0001542
Informacije o MOMOFUN (MM)

MOMO.FUN is the first AI-powered Meme+DeFi platform, offering asset issuance, incubation, and trading tools.

Uradna spletna stran:
https://momo.fun/en-US/meme/pumping/
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1ZQNGciD8X1TUwfDMycOcMX1sDsGbfW75/view?usp=sharing
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xa5346F91A767b89a0363A4309C8E6c5ADc0C4A59

Tokenomika MOMOFUN (MM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MOMOFUN (MM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MM, raziščite ceno žetona MM v živo!

