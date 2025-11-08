Današnja cena kriptovalute MOMOFUN v živo je 0.001766 USD. Tržna kapitalizacija MM je 13,774,800 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MOMOFUN v živo je 0.001766 USD. Tržna kapitalizacija MM je 13,774,800 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute MOMOFUN (MM) v živo je $ 0.001766, s spremembo 0.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MM v USD je $ 0.001766 na MM.
Kriptovaluta MOMOFUN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.80B MM. V zadnjih 24 urah se je MM trgovalo med $ 0.001727 (najnižje) in $ 0.002049 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je MM premaknil -0.23% v zadnji uri in -50.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.07K.
Tržne informacije MOMOFUN (MM)
$ 13.77M
$ 63.07K
$ 52.98M
7.80B
30,000,000,000
30,000,000,000
26.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija MOMOFUN je $ 13.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.07K. Obstoječa ponudba MM je 7.80B, skupna ponudba pa znaša 30000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.98M.
Zgodovina cene MOMOFUN, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001727
24H Nizka
$ 0.002049
24H Visoka
$ 0.001727
$ 0.002049
--
--
-0.23%
+0.17%
-50.10%
-50.10%
Zgodovina cen MOMOFUN (MM) v USD
Sledite spremembam cen MOMOFUN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000003
+0.17%
30 dni
$ -0.002662
-60.12%
60 dni
$ -0.002486
-58.47%
90 dni
$ -0.002674
-60.23%
Današnja sprememba cene MOMOFUN
Danes je MM zabeležil spremembo $ +0.000003 (+0.17%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene MOMOFUN
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002662 (-60.12%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene MOMOFUN
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MM spremenil za $ -0.002486 (-58.47%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene MOMOFUN
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.002674 (-60.23%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MOMOFUN (MM) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MOMOFUN
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MOMOFUN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MOMOFUN?
MOMOFUN (MM) prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MM pricing.
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity affect price dynamics.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and community engagement drive value.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations can cause price volatility.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings often trigger price movements.
Competition: Performance of similar tokens and market positioning affects MM's relative value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MOMOFUN?
People want to know MOMOFUN (MM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their market entries or exits effectively.
Napoved cene za kriptovaluto MOMOFUN
Napoved cene MOMOFUN (MM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MOMOFUN (MM) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena MOMOFUN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MOMOFUN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MOMOFUN.
O MOMOFUN
Million Token (MM) is a decentralized digital currency that operates on the Ethereum blockchain. It was created by a popular YouTuber with the aim of having a fixed supply of one million tokens, each initially valued at one USD. MM is an ERC-20 token, meaning it leverages the Ethereum network's existing infrastructure to ensure security, immutability, and decentralized finance (DeFi) compatibility. The primary use of MM is as a medium of exchange in the digital economy, with potential applications in online commerce, tipping content creators, and peer-to-peer transactions. It's important to note that, unlike stablecoins, the value of MM is not pegged to any external asset or currency and can fluctuate based on market conditions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MOMOFUN
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MOMOFUN? Nakup MM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MOMOFUN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MOMOFUN (MM).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 7.80B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MOMOFUN bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto MOMOFUN
Z lastništvom kriptovalute MOMOFUN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MOMOFUN?
Če bi kriptovaluta MOMOFUN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MOMOFUN.
Koliko je kriptovaluta MOMOFUN vredna danes?
Današnja cena kriptovalute MOMOFUN je $ 0.001766. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta MOMOFUN še vedno dobra naložba?
MOMOFUN ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MM, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto MOMOFUN?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto MOMOFUN v vrednosti $ 63.07K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute MOMOFUN?
Cena kriptovalute MM se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute MOMOFUN v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MM.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute MOMOFUN?
Na ceno MM vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,418.11
+1.60%
ETH
3,458.9
+4.89%
SOL
161.89
+4.16%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1086
+1.45%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MM na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MM/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute MOMOFUN gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute MOMOFUN letos rasla?
Cena kriptovalute MOMOFUN bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute MOMOFUN (MM).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:32 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.