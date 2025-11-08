Današnja cena MOMOFUN

Današnja cena kriptovalute MOMOFUN (MM) v živo je $ 0.001766, s spremembo 0.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MM v USD je $ 0.001766 na MM.

Kriptovaluta MOMOFUN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.80B MM. V zadnjih 24 urah se je MM trgovalo med $ 0.001727 (najnižje) in $ 0.002049 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MM premaknil -0.23% v zadnji uri in -50.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.07K.

Tržne informacije MOMOFUN (MM)

Tržna kapitalizacija $ 13.77M$ 13.77M $ 13.77M Volumen (24H) $ 63.07K$ 63.07K $ 63.07K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 52.98M$ 52.98M $ 52.98M Zaloga v obtoku 7.80B 7.80B 7.80B Največja ponudba 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Skupna ponudba 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Hitrost kroženja 26.00% Javna veriga blokov BSC

