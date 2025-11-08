BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute MOMOFUN v živo je 0.001766 USD. Tržna kapitalizacija MM je 13,774,800 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MOMOFUN v živo je 0.001766 USD. Tržna kapitalizacija MM je 13,774,800 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MM

Informacije o ceni MM

Kaj je MM

Bela knjiga MM

Uradna spletna stran MM

Tokenomika MM

Napoved cen MM

Zgodovina MM

MM Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute MM v fiat

Spot MM

Terminske pogodbe MM USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

MOMOFUN Logotip

Cena MOMOFUN(MM)

Cena 1 MM v USD v živo:

$0.001766
$0.001766$0.001766
+0.17%1D
USD
MOMOFUN (MM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:32 (UTC+8)

Današnja cena MOMOFUN

Današnja cena kriptovalute MOMOFUN (MM) v živo je $ 0.001766, s spremembo 0.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MM v USD je $ 0.001766 na MM.

Kriptovaluta MOMOFUN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.80B MM. V zadnjih 24 urah se je MM trgovalo med $ 0.001727 (najnižje) in $ 0.002049 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MM premaknil -0.23% v zadnji uri in -50.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.07K.

Tržne informacije MOMOFUN (MM)

$ 13.77M
$ 13.77M$ 13.77M

$ 63.07K
$ 63.07K$ 63.07K

$ 52.98M
$ 52.98M$ 52.98M

7.80B
7.80B 7.80B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

26.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija MOMOFUN je $ 13.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.07K. Obstoječa ponudba MM je 7.80B, skupna ponudba pa znaša 30000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.98M.

Zgodovina cene MOMOFUN, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001727
$ 0.001727$ 0.001727
24H Nizka
$ 0.002049
$ 0.002049$ 0.002049
24H Visoka

$ 0.001727
$ 0.001727$ 0.001727

$ 0.002049
$ 0.002049$ 0.002049

--
----

--
----

-0.23%

+0.17%

-50.10%

-50.10%

Zgodovina cen MOMOFUN (MM) v USD

Sledite spremembam cen MOMOFUN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000003+0.17%
30 dni$ -0.002662-60.12%
60 dni$ -0.002486-58.47%
90 dni$ -0.002674-60.23%
Današnja sprememba cene MOMOFUN

Danes je MM zabeležil spremembo $ +0.000003 (+0.17%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene MOMOFUN

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002662 (-60.12%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene MOMOFUN

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MM spremenil za $ -0.002486 (-58.47%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene MOMOFUN

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.002674 (-60.23%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MOMOFUN (MM) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen MOMOFUN.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MOMOFUN

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MOMOFUN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MOMOFUN?

MOMOFUN (MM) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MM pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and community engagement drive value.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations can cause price volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators influence investor decisions.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings often trigger price movements.

Competition: Performance of similar tokens and market positioning affects MM's relative value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MOMOFUN?

People want to know MOMOFUN (MM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their market entries or exits effectively.

Napoved cene za kriptovaluto MOMOFUN

Napoved cene MOMOFUN (MM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MOMOFUN (MM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena MOMOFUN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MOMOFUN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MOMOFUN.

O MOMOFUN

Million Token (MM) is a decentralized digital currency that operates on the Ethereum blockchain. It was created by a popular YouTuber with the aim of having a fixed supply of one million tokens, each initially valued at one USD. MM is an ERC-20 token, meaning it leverages the Ethereum network's existing infrastructure to ensure security, immutability, and decentralized finance (DeFi) compatibility. The primary use of MM is as a medium of exchange in the digital economy, with potential applications in online commerce, tipping content creators, and peer-to-peer transactions. It's important to note that, unlike stablecoins, the value of MM is not pegged to any external asset or currency and can fluctuate based on market conditions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MOMOFUN

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MOMOFUN? Nakup MM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MOMOFUN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MOMOFUN (MM).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 7.80B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MOMOFUN bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu MOMOFUN (MM)

Kaj lahko storite s kriptovaluto MOMOFUN

Z lastništvom kriptovalute MOMOFUN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup MOMOFUN (MM) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je MOMOFUN (MM)

MOMO.FUN is the first AI-powered Meme+DeFi platform, offering asset issuance, incubation, and trading tools.

MOMOFUN Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje MOMOFUN razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna MOMOFUN spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MOMOFUN

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MOMOFUN?
Če bi kriptovaluta MOMOFUN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MOMOFUN.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:32 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti MOMOFUN (MM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti MOMOFUN

MM USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na MM z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MM USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte MOMOFUN (MM) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute MOMOFUN v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MM/USDT
$0.001766
$0.001766$0.001766
+0.11%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.7985
$2.7985$2.7985

+5,497.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004330
$0.00004330$0.00004330

+766.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.24274
$0.24274$0.24274

+122.02%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002132
$0.000000002132$0.000000002132

+37.54%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz MM v USD

Znesek

MM
MM
USD
USD

1 MM = 0.001766 USD