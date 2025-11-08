Današnja cena kriptovalute Madlads v živo je 0.00029 USD. Tržna kapitalizacija MLSTRAT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MLSTRAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Madlads v živo je 0.00029 USD. Tržna kapitalizacija MLSTRAT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MLSTRAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Madlads (MLSTRAT) v živo je $ 0.00029, s spremembo 4.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MLSTRAT v USD je $ 0.00029 na MLSTRAT.
Kriptovaluta Madlads je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MLSTRAT. V zadnjih 24 urah se je MLSTRAT trgovalo med $ 0.0002747 (najnižje) in $ 0.0002951 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je MLSTRAT premaknil -1.37% v zadnji uri in -31.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.53K.
Tržne informacije Madlads (MLSTRAT)
$ 53.53K
$ 0.00
--
--
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Madlads je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.53K. Obstoječa ponudba MLSTRAT je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Madlads, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
--
--
-1.37%
+4.42%
-31.62%
-31.62%
Zgodovina cen Madlads (MLSTRAT) v USD
Sledite spremembam cen Madlads za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000012297
+4.42%
30 dni
$ -0.002296
-88.79%
60 dni
$ -0.00271
-90.34%
90 dni
$ -0.00271
-90.34%
Današnja sprememba cene Madlads
Danes je MLSTRAT zabeležil spremembo $ +0.000012297 (+4.42%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Madlads
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002296 (-88.79%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Madlads
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MLSTRAT spremenil za $ -0.00271 (-90.34%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Madlads
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00271 (-90.34%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Madlads (MLSTRAT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Madlads
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Madlads, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Madlads?
Several key factors influence Madlads (MLSTRAT) prices:
1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence 2. Trading volume - Higher volume typically indicates stronger price movements 3. Utility and adoption - Real-world use cases and platform integration 4. Community engagement - Active community support and social media presence 5. Supply dynamics - Token distribution, staking, and burning mechanisms 6. Partnership announcements - Strategic collaborations and integrations 7. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets 8. Technical developments - Platform updates and new features 9. Market liquidity - Availability on exchanges and trading pairs 10. Broader economic factors - Inflation, interest rates, and global financial conditions
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Madlads?
People want to know Madlads (MLSTRAT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the dynamic crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto Madlads
Napoved cene Madlads (MLSTRAT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MLSTRAT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Madlads (MLSTRAT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Madlads lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Madlads v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MLSTRAT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Madlads.
O Madlads
MLSTRAT is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. The primary purpose of MLSTRAT is to facilitate the development and execution of smart contracts, with a particular focus on enabling machine learning strategies. This unique approach allows users to create, test, and deploy machine learning models on the blockchain, providing a decentralized and transparent platform for AI development. The MLSTRAT blockchain operates on a proof-of-stake consensus mechanism, and the MLSTRAT token is used within the ecosystem to pay for transactions and computational services. The asset's issuance model is fixed, with a predetermined supply released over time.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Madlads
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Madlads? Nakup MLSTRAT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Madlads. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Madlads (MLSTRAT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Madlads bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Madlads
Z lastništvom kriptovalute Madlads se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Madlads?
Če bi kriptovaluta Madlads rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Madlads.
Koliko je kriptovaluta Madlads vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Madlads je $ 0.00029. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Madlads še vedno dobra naložba?
Madlads ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MLSTRAT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Madlads?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Madlads v vrednosti $ 53.53K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Madlads?
Cena kriptovalute MLSTRAT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Madlads v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MLSTRAT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Madlads?
Na ceno MLSTRAT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,418.1
+1.60%
ETH
3,458.9
+4.89%
SOL
161.89
+4.16%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.108
+1.40%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MLSTRAT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MLSTRAT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Madlads gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Madlads letos rasla?
Cena kriptovalute Madlads bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Madlads (MLSTRAT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:25 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.