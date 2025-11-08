Današnja cena Madlads

Današnja cena kriptovalute Madlads (MLSTRAT) v živo je $ 0.00029, s spremembo 4.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MLSTRAT v USD je $ 0.00029 na MLSTRAT.

Kriptovaluta Madlads je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MLSTRAT. V zadnjih 24 urah se je MLSTRAT trgovalo med $ 0.0002747 (najnižje) in $ 0.0002951 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MLSTRAT premaknil -1.37% v zadnji uri in -31.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.53K.

Tržne informacije Madlads (MLSTRAT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 53.53K$ 53.53K $ 53.53K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Madlads je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.53K. Obstoječa ponudba MLSTRAT je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.