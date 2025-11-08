BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Madlads v živo je 0.00029 USD. Tržna kapitalizacija MLSTRAT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MLSTRAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 MLSTRAT v USD v živo:

Madlads (MLSTRAT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:25 (UTC+8)

Današnja cena Madlads

Današnja cena kriptovalute Madlads (MLSTRAT) v živo je $ 0.00029, s spremembo 4.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MLSTRAT v USD je $ 0.00029 na MLSTRAT.

Kriptovaluta Madlads je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MLSTRAT. V zadnjih 24 urah se je MLSTRAT trgovalo med $ 0.0002747 (najnižje) in $ 0.0002951 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MLSTRAT premaknil -1.37% v zadnji uri in -31.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.53K.

Tržne informacije Madlads (MLSTRAT)

$ 53.53K
$ 0.00
Trenutna tržna kapitalizacija Madlads je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.53K. Obstoječa ponudba MLSTRAT je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Madlads, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

Zgodovina cen Madlads (MLSTRAT) v USD

Sledite spremembam cen Madlads za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000012297+4.42%
30 dni$ -0.002296-88.79%
60 dni$ -0.00271-90.34%
90 dni$ -0.00271-90.34%
Današnja sprememba cene Madlads

Danes je MLSTRAT zabeležil spremembo $ +0.000012297 (+4.42%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Madlads

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002296 (-88.79%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Madlads

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MLSTRAT spremenil za $ -0.00271 (-90.34%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Madlads

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00271 (-90.34%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Madlads (MLSTRAT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Madlads.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Madlads

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Madlads, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Madlads?

Napoved cene za kriptovaluto Madlads

Napoved cene Madlads (MLSTRAT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MLSTRAT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Madlads (MLSTRAT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Madlads lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Madlads

MLSTRAT is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. The primary purpose of MLSTRAT is to facilitate the development and execution of smart contracts, with a particular focus on enabling machine learning strategies. This unique approach allows users to create, test, and deploy machine learning models on the blockchain, providing a decentralized and transparent platform for AI development. The MLSTRAT blockchain operates on a proof-of-stake consensus mechanism, and the MLSTRAT token is used within the ecosystem to pay for transactions and computational services. The asset's issuance model is fixed, with a predetermined supply released over time.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Madlads

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Madlads? Nakup MLSTRAT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Madlads. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Madlads (MLSTRAT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Madlads bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Madlads (MLSTRAT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Madlads

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Madlads

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Madlads?
Če bi kriptovaluta Madlads rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Madlads.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:25 (UTC+8)

