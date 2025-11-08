Današnja cena kriptovalute MiL.k v živo je 0.08981 USD. Tržna kapitalizacija MLK je 45,669,746.42979 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MLK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MiL.k v živo je 0.08981 USD. Tržna kapitalizacija MLK je 45,669,746.42979 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MLK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute MiL.k (MLK) v živo je $ 0.08981, s spremembo 10.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MLK v USD je $ 0.08981 na MLK.
Kriptovaluta MiL.k je trenutno na #506. mestu s tržno kapitalizacijo $ 45.67M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 508.52M MLK. V zadnjih 24 urah se je MLK trgovalo med $ 0.08111 (najnižje) in $ 0.09354 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.33902357, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08231538020361434.
V kratkoročni uspešnosti se je MLK premaknil +0.01% v zadnji uri in -5.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.48K.
Tržne informacije MiL.k (MLK)
No.506
$ 45.67M
$ 45.67M$ 45.67M
$ 55.48K
$ 55.48K$ 55.48K
$ 88.57M
$ 88.57M$ 88.57M
508.52M
508.52M 508.52M
986,245,419
986,245,419 986,245,419
986,245,419
986,245,419 986,245,419
51.56%
ARB
Trenutna tržna kapitalizacija MiL.k je $ 45.67M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.48K. Obstoječa ponudba MLK je 508.52M, skupna ponudba pa znaša 986245419. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 88.57M.
Zgodovina cene MiL.k, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.08111
$ 0.08111$ 0.08111
24H Nizka
$ 0.09354
$ 0.09354$ 0.09354
24H Visoka
$ 0.08111
$ 0.08111$ 0.08111
$ 0.09354
$ 0.09354$ 0.09354
$ 4.33902357
$ 4.33902357$ 4.33902357
$ 0.08231538020361434
$ 0.08231538020361434$ 0.08231538020361434
+0.01%
+10.04%
-5.50%
-5.50%
Zgodovina cen MiL.k (MLK) v USD
Sledite spremembam cen MiL.k za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0081951
+10.04%
30 dni
$ -0.04299
-32.38%
60 dni
$ -0.05099
-36.22%
90 dni
$ +0.03981
+79.62%
Današnja sprememba cene MiL.k
Danes je MLK zabeležil spremembo $ +0.0081951 (+10.04%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene MiL.k
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.04299 (-32.38%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene MiL.k
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MLK spremenil za $ -0.05099 (-36.22%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene MiL.k
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.03981 (+79.62%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MiL.k (MLK) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MiL.k, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MiL.k?
Several key factors influence MiL.k (MLK) token prices:
1. Adoption and partnerships - Growth in retail partnerships and merchant integrations directly impacts demand and utility.
7. Technology updates - Platform improvements and new features can boost token value.
8. Competition - Performance relative to other loyalty and rewards tokens affects positioning.
These factors interact to determine MLK's market price through supply and demand dynamics.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MiL.k?
People want to know MiL.k (MLK) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify buying or selling opportunities, track their holdings' value, and make informed financial decisions based on current market conditions.
Napoved cene za kriptovaluto MiL.k
Napoved cene MiL.k (MLK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MLK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MiL.k (MLK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena MiL.k lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MiL.k v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MLK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MiL.k.
O MiL.k
MilkCoin (MLK) is a cryptocurrency designed to support the dairy industry. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to facilitate and streamline transactions within the dairy sector. The primary purpose of MLK is to provide a secure, transparent, and efficient method of financing for dairy farms, enabling them to modernize their operations and increase productivity. It also aims to foster a more sustainable and profitable dairy industry by reducing transaction costs and eliminating intermediaries. The token's issuance is based on the Ethereum network's consensus model, with a capped supply to maintain value.
MilkCoin (MLK) is a cryptocurrency designed to support the dairy industry. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to facilitate and streamline transactions within the dairy sector. The primary purpose of MLK is to provide a secure, transparent, and efficient method of financing for dairy farms, enabling them to modernize their operations and increase productivity. It also aims to foster a more sustainable and profitable dairy industry by reducing transaction costs and eliminating intermediaries. The token's issuance is based on the Ethereum network's consensus model, with a capped supply to maintain value.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MiL.k
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MiL.k? Nakup MLK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MiL.k. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MiL.k (MLK).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 508.52M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MiL.k bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto MiL.k
Z lastništvom kriptovalute MiL.k se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta MiL.k rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MiL.k.
Koliko je kriptovaluta MiL.k vredna danes?
Današnja cena kriptovalute MiL.k je $ 0.08981. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta MiL.k še vedno dobra naložba?
MiL.k ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MLK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto MiL.k?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto MiL.k v vrednosti $ 55.48K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute MiL.k?
Cena kriptovalute MLK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute MiL.k v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MLK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute MiL.k?
Na ceno MLK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,321.51
+1.50%
ETH
3,439.09
+4.29%
SOL
161.08
+3.64%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0939
+0.10%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MLK na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MLK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute MiL.k gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute MiL.k letos rasla?
Cena kriptovalute MiL.k bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute MiL.k (MLK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:02:50 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti MiL.k (MLK)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.