Današnja cena MiL.k

Današnja cena kriptovalute MiL.k (MLK) v živo je $ 0.08981, s spremembo 10.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MLK v USD je $ 0.08981 na MLK.

Kriptovaluta MiL.k je trenutno na #506. mestu s tržno kapitalizacijo $ 45.67M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 508.52M MLK. V zadnjih 24 urah se je MLK trgovalo med $ 0.08111 (najnižje) in $ 0.09354 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.33902357, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08231538020361434.

V kratkoročni uspešnosti se je MLK premaknil +0.01% v zadnji uri in -5.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.48K.

Tržne informacije MiL.k (MLK)

Uvrstitev No.506 Tržna kapitalizacija $ 45.67M$ 45.67M $ 45.67M Volumen (24H) $ 55.48K$ 55.48K $ 55.48K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 88.57M$ 88.57M $ 88.57M Zaloga v obtoku 508.52M 508.52M 508.52M Največja ponudba 986,245,419 986,245,419 986,245,419 Skupna ponudba 986,245,419 986,245,419 986,245,419 Hitrost kroženja 51.56% Javna veriga blokov ARB

