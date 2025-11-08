Današnja cena MISSION

Današnja cena kriptovalute MISSION (MISSION) v živo je $ 0.000004157, s spremembo 17.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MISSION v USD je $ 0.000004157 na MISSION.

Kriptovaluta MISSION je trenutno na #3950. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 MISSION. V zadnjih 24 urah se je MISSION trgovalo med $ 0.000004097 (najnižje) in $ 0.0000057 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000031145798993297, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000002538518482296.

V kratkoročni uspešnosti se je MISSION premaknil -1.22% v zadnji uri in -11.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 95.17K.

Tržne informacije MISSION (MISSION)

Uvrstitev No.3950 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 95.17K$ 95.17K $ 95.17K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Skupna ponudba 0 0 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov TONCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija MISSION je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 95.17K. Obstoječa ponudba MISSION je 0.00, skupna ponudba pa znaša 0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.08M.