BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute MISSION v živo je 0.000004157 USD. Tržna kapitalizacija MISSION je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MISSION v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MISSION v živo je 0.000004157 USD. Tržna kapitalizacija MISSION je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MISSION v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MISSION

Informacije o ceni MISSION

Kaj je MISSION

Uradna spletna stran MISSION

Tokenomika MISSION

Napoved cen MISSION

Zgodovina MISSION

MISSION Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute MISSION v fiat

Spot MISSION

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

MISSION Logotip

Cena MISSION(MISSION)

Cena 1 MISSION v USD v živo:

$0.000004157
$0.000004157$0.000004157
-17.65%1D
USD
MISSION (MISSION) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:02 (UTC+8)

Današnja cena MISSION

Današnja cena kriptovalute MISSION (MISSION) v živo je $ 0.000004157, s spremembo 17.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MISSION v USD je $ 0.000004157 na MISSION.

Kriptovaluta MISSION je trenutno na #3950. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 MISSION. V zadnjih 24 urah se je MISSION trgovalo med $ 0.000004097 (najnižje) in $ 0.0000057 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000031145798993297, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000002538518482296.

V kratkoročni uspešnosti se je MISSION premaknil -1.22% v zadnji uri in -11.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 95.17K.

Tržne informacije MISSION (MISSION)

No.3950

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 95.17K
$ 95.17K$ 95.17K

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

0.00
0.00 0.00

500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000

0
0 0

0.00%

TONCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija MISSION je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 95.17K. Obstoječa ponudba MISSION je 0.00, skupna ponudba pa znaša 0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.08M.

Zgodovina cene MISSION, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000004097
$ 0.000004097$ 0.000004097
24H Nizka
$ 0.0000057
$ 0.0000057$ 0.0000057
24H Visoka

$ 0.000004097
$ 0.000004097$ 0.000004097

$ 0.0000057
$ 0.0000057$ 0.0000057

$ 0.000031145798993297
$ 0.000031145798993297$ 0.000031145798993297

$ 0.000002538518482296
$ 0.000002538518482296$ 0.000002538518482296

-1.22%

-17.65%

-11.54%

-11.54%

Zgodovina cen MISSION (MISSION) v USD

Sledite spremembam cen MISSION za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00000089097-17.65%
30 dni$ -0.000006353-60.45%
60 dni$ -0.000007103-63.09%
90 dni$ -0.000035843-89.61%
Današnja sprememba cene MISSION

Danes je MISSION zabeležil spremembo $ -0.00000089097 (-17.65%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene MISSION

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000006353 (-60.45%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene MISSION

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MISSION spremenil za $ -0.000007103 (-63.09%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene MISSION

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000035843 (-89.61%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MISSION (MISSION) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen MISSION.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MISSION

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MISSION, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MISSION?

MISSION token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MISSION's value.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Supply Dynamics: Token burning mechanisms, staking rewards, and circulation supply affect scarcity.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.

Development Progress: Technical updates, roadmap milestones, and team announcements influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market access.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MISSION?

People want to know MISSION token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto MISSION

Napoved cene MISSION (MISSION) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MISSION v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MISSION (MISSION) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena MISSION lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MISSION v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MISSION za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MISSION.

O MISSION

MISSION is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with its internal currency, MISSION. The primary purpose of MISSION is to provide a secure, efficient, and decentralized way of exchanging value over the internet. It utilizes a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and secure the network. This mechanism is energy-efficient and allows for faster transaction processing compared to traditional Proof-of-Work systems. The MISSION ecosystem is typically used for financial transactions, similar to other digital currencies, but with a focus on security, speed, and decentralization.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MISSION

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MISSION? Nakup MISSION je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MISSION. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MISSION (MISSION).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MISSION bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu MISSION (MISSION)

Kaj lahko storite s kriptovaluto MISSION

Z lastništvom kriptovalute MISSION se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup MISSION (MISSION) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je MISSION (MISSION)

MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.

MISSION Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje MISSION razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna MISSION spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MISSION

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MISSION?
Če bi kriptovaluta MISSION rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MISSION.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:02 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti MISSION (MISSION)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti MISSION

MISSION USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na MISSION z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MISSION USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte MISSION (MISSION) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute MISSION v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MISSION/USDT
$0.000004157
$0.000004157$0.000004157
-16.86%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.7900
$2.7900$2.7900

+5,480.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004351
$0.00004351$0.00004351

+770.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.24328
$0.24328$0.24328

+122.51%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002840
$0.000000002840$0.000000002840

+83.22%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz MISSION v USD

Znesek

MISSION
MISSION
USD
USD

1 MISSION = 0.000004157 USD