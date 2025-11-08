Današnja cena kriptovalute MISSION v živo je 0.000004157 USD. Tržna kapitalizacija MISSION je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MISSION v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MISSION v živo je 0.000004157 USD. Tržna kapitalizacija MISSION je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MISSION v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute MISSION (MISSION) v živo je $ 0.000004157, s spremembo 17.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MISSION v USD je $ 0.000004157 na MISSION.
Kriptovaluta MISSION je trenutno na #3950. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 MISSION. V zadnjih 24 urah se je MISSION trgovalo med $ 0.000004097 (najnižje) in $ 0.0000057 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000031145798993297, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000002538518482296.
V kratkoročni uspešnosti se je MISSION premaknil -1.22% v zadnji uri in -11.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 95.17K.
Tržne informacije MISSION (MISSION)
Trenutna tržna kapitalizacija MISSION je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 95.17K. Obstoječa ponudba MISSION je 0.00, skupna ponudba pa znaša 0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.08M.
Zgodovina cene MISSION, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
Zgodovina cen MISSION (MISSION) v USD
Sledite spremembam cen MISSION za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Danes
$ -0.00000089097
-17.65%
30 dni
$ -0.000006353
-60.45%
60 dni
$ -0.000007103
-63.09%
90 dni
$ -0.000035843
-89.61%
Današnja sprememba cene MISSION
Danes je MISSION zabeležil spremembo $ -0.00000089097 (-17.65%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene MISSION
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000006353 (-60.45%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene MISSION
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MISSION spremenil za $ -0.000007103 (-63.09%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene MISSION
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000035843 (-89.61%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MISSION (MISSION) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MISSION
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MISSION, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MISSION?
MISSION token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.
Development Progress: Technical updates, roadmap milestones, and team announcements influence investor perception.
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market access.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MISSION?
People want to know MISSION token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto MISSION
Napoved cene MISSION (MISSION) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MISSION v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MISSION (MISSION) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena MISSION lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MISSION v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MISSION za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MISSION.
O MISSION
MISSION is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with its internal currency, MISSION. The primary purpose of MISSION is to provide a secure, efficient, and decentralized way of exchanging value over the internet. It utilizes a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and secure the network. This mechanism is energy-efficient and allows for faster transaction processing compared to traditional Proof-of-Work systems. The MISSION ecosystem is typically used for financial transactions, similar to other digital currencies, but with a focus on security, speed, and decentralization.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MISSION
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MISSION? Nakup MISSION je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MISSION. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MISSION (MISSION).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MISSION bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto MISSION
Z lastništvom kriptovalute MISSION se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.
MISSION Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje MISSION razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MISSION?
Če bi kriptovaluta MISSION rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MISSION.
Koliko je kriptovaluta MISSION vredna danes?
Današnja cena kriptovalute MISSION je $ 0.000004157. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta MISSION še vedno dobra naložba?
MISSION ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MISSION, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto MISSION?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto MISSION v vrednosti $ 95.17K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute MISSION?
Cena kriptovalute MISSION se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute MISSION v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MISSION.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute MISSION?
Na ceno MISSION vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,407.41
+1.59%
ETH
3,458.43
+4.88%
SOL
161.87
+4.15%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.108
+1.40%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MISSION na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MISSION/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute MISSION gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute MISSION letos rasla?
Cena kriptovalute MISSION bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute MISSION (MISSION).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:02 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.