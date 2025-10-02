Tokenomika Metafighter (MF)

Odkrijte ključne vpoglede v Metafighter (MF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:35:37 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Metafighter (MF)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Metafighter (MF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 42.98K
Skupna ponudba:
$ 1.50B
Razpoložljivi obtok:
$ 614.03M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 105.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.003438
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000033149154696201
Trenutna cena:
$ 0.00007
Informacije o Metafighter (MF)

MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

Uradna spletna stran:
http://metafighter.com
Bela knjiga:
https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De

Tokenomika Metafighter (MF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Metafighter (MF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MF, raziščite ceno žetona MF v živo!

