Tokenomika Metahero (METAHERO)
Tokenomika in analiza cen Metahero (METAHERO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Metahero (METAHERO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Metahero (METAHERO)
Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.
Tokenomika Metahero (METAHERO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Metahero (METAHERO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov METAHERO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov METAHERO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko METAHERO, raziščite ceno žetona METAHERO v živo!
Zgodovina cen Metahero (METAHERO)
Analiza zgodovine cen METAHERO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene METAHERO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal METAHERO? Naša stran za napovedovanje cen METAHERO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
