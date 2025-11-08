Današnja cena Just Memecoin

Današnja cena kriptovalute Just Memecoin (MEMECOIN) v živo je $ 0.0004586, s spremembo 19.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEMECOIN v USD je $ 0.0004586 na MEMECOIN.

Kriptovaluta Just Memecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MEMECOIN. V zadnjih 24 urah se je MEMECOIN trgovalo med $ 0.0003454 (najnižje) in $ 0.000553 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MEMECOIN premaknil +0.26% v zadnji uri in +24.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.14K.

Tržne informacije Just Memecoin (MEMECOIN)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 56.14K$ 56.14K $ 56.14K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Just Memecoin je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.14K. Obstoječa ponudba MEMECOIN je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.