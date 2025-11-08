BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Just Memecoin v živo je 0.0004586 USD. Tržna kapitalizacija MEMECOIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MEMECOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Just Memecoin(MEMECOIN)

Cena 1 MEMECOIN v USD v živo:

$0.0004586
+19.89%1D
USD
Just Memecoin (MEMECOIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:20:48 (UTC+8)

Današnja cena Just Memecoin

Današnja cena kriptovalute Just Memecoin (MEMECOIN) v živo je $ 0.0004586, s spremembo 19.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEMECOIN v USD je $ 0.0004586 na MEMECOIN.

Kriptovaluta Just Memecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MEMECOIN. V zadnjih 24 urah se je MEMECOIN trgovalo med $ 0.0003454 (najnižje) in $ 0.000553 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MEMECOIN premaknil +0.26% v zadnji uri in +24.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.14K.

Tržne informacije Just Memecoin (MEMECOIN)

$ 56.14K
$ 0.00
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Just Memecoin je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.14K. Obstoječa ponudba MEMECOIN je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Just Memecoin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0003454
24H Nizka
$ 0.000553
24H Visoka

+0.26%

+19.89%

+24.34%

+24.34%

Zgodovina cen Just Memecoin (MEMECOIN) v USD

Sledite spremembam cen Just Memecoin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000076083+19.89%
30 dni$ -0.0005532-54.68%
60 dni$ -0.0016224-77.97%
90 dni$ -0.0073324-94.12%
Današnja sprememba cene Just Memecoin

Danes je MEMECOIN zabeležil spremembo $ +0.000076083 (+19.89%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Just Memecoin

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0005532 (-54.68%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Just Memecoin

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MEMECOIN spremenil za $ -0.0016224 (-77.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Just Memecoin

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0073324 (-94.12%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Just Memecoin (MEMECOIN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Just Memecoin.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Just Memecoin

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Just Memecoin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Just Memecoin?

Several key factors influence Just Memecoin (MEMECOIN) prices:

Social Media Hype: Viral trends, memes, and influencer endorsements drive speculative buying.

Community Sentiment: Active social communities and holder enthusiasm affect demand.

Market Speculation: Retail investor FOMO and day trading create volatility.

Whale Activity: Large holders buying or selling significantly impact price movements.

Exchange Listings: New exchange availability increases accessibility and trading volume.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends influence memecoin performance.

Utility Development: Any actual use cases or partnerships can affect valuation.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Just Memecoin?

People want to know MEMECOIN price today because: 1) Active traders need real-time data for buying/selling decisions 2) Investors track portfolio value and performance 3) High volatility creates profit opportunities requiring constant monitoring 4) FOMO drives interest in trending memecoins 5) Price alerts help time market entries/exits 6) Social media hype increases curiosity about current valuation.

Napoved cene za kriptovaluto Just Memecoin

Napoved cene Just Memecoin (MEMECOIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MEMECOIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Just Memecoin (MEMECOIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Just Memecoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Just Memecoin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MEMECOIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Just Memecoin.

O Just Memecoin

MEMECOIN is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is primarily used as a medium of exchange within the online communities for the creation and sharing of memes, a form of internet culture. MEMECOIN utilizes a proof-of-work consensus mechanism, similar to Bitcoin, to validate transactions and add them to the blockchain. The coin's issuance model is based on mining, where new coins are generated as rewards for validating transactions. MEMECOIN's role in the crypto ecosystem is to provide a platform where internet culture can be monetized and traded, creating a unique intersection between online entertainment and digital assets.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Just Memecoin

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Just Memecoin? Nakup MEMECOIN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Just Memecoin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Just Memecoin (MEMECOIN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Just Memecoin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Just Memecoin (MEMECOIN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Just Memecoin

Z lastništvom kriptovalute Just Memecoin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Just Memecoin (MEMECOIN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Just Memecoin (MEMECOIN)

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Just Memecoin Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Just Memecoin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Just Memecoin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Just Memecoin?
Če bi kriptovaluta Just Memecoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Just Memecoin.
Pomembne panožne novosti Just Memecoin (MEMECOIN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

