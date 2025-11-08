Današnja cena kriptovalute Just Memecoin v živo je 0.0004586 USD. Tržna kapitalizacija MEMECOIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MEMECOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Just Memecoin v živo je 0.0004586 USD. Tržna kapitalizacija MEMECOIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MEMECOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Just Memecoin (MEMECOIN) v živo je $ 0.0004586, s spremembo 19.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEMECOIN v USD je $ 0.0004586 na MEMECOIN.
Kriptovaluta Just Memecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MEMECOIN. V zadnjih 24 urah se je MEMECOIN trgovalo med $ 0.0003454 (najnižje) in $ 0.000553 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je MEMECOIN premaknil +0.26% v zadnji uri in +24.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.14K.
Tržne informacije Just Memecoin (MEMECOIN)
$ 56.14K
$ 0.00
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Just Memecoin je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.14K. Obstoječa ponudba MEMECOIN je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Just Memecoin, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.26%
+19.89%
+24.34%
+24.34%
Zgodovina cen Just Memecoin (MEMECOIN) v USD
Sledite spremembam cen Just Memecoin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000076083
+19.89%
30 dni
$ -0.0005532
-54.68%
60 dni
$ -0.0016224
-77.97%
90 dni
$ -0.0073324
-94.12%
Današnja sprememba cene Just Memecoin
Danes je MEMECOIN zabeležil spremembo $ +0.000076083 (+19.89%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Just Memecoin
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0005532 (-54.68%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Just Memecoin
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MEMECOIN spremenil za $ -0.0016224 (-77.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Just Memecoin
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0073324 (-94.12%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Just Memecoin (MEMECOIN) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Just Memecoin
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Just Memecoin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Just Memecoin?
Several key factors influence Just Memecoin (MEMECOIN) prices:
Social Media Hype: Viral trends, memes, and influencer endorsements drive speculative buying.
Community Sentiment: Active social communities and holder enthusiasm affect demand.
Market Speculation: Retail investor FOMO and day trading create volatility.
Whale Activity: Large holders buying or selling significantly impact price movements.
Exchange Listings: New exchange availability increases accessibility and trading volume.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends influence memecoin performance.
Utility Development: Any actual use cases or partnerships can affect valuation.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Just Memecoin?
People want to know MEMECOIN price today because: 1) Active traders need real-time data for buying/selling decisions 2) Investors track portfolio value and performance 3) High volatility creates profit opportunities requiring constant monitoring 4) FOMO drives interest in trending memecoins 5) Price alerts help time market entries/exits 6) Social media hype increases curiosity about current valuation.
Napoved cene za kriptovaluto Just Memecoin
Napoved cene Just Memecoin (MEMECOIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MEMECOIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Just Memecoin (MEMECOIN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Just Memecoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Just Memecoin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MEMECOIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Just Memecoin.
O Just Memecoin
MEMECOIN is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is primarily used as a medium of exchange within the online communities for the creation and sharing of memes, a form of internet culture. MEMECOIN utilizes a proof-of-work consensus mechanism, similar to Bitcoin, to validate transactions and add them to the blockchain. The coin's issuance model is based on mining, where new coins are generated as rewards for validating transactions. MEMECOIN's role in the crypto ecosystem is to provide a platform where internet culture can be monetized and traded, creating a unique intersection between online entertainment and digital assets.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Just Memecoin
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Just Memecoin? Nakup MEMECOIN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Just Memecoin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Just Memecoin (MEMECOIN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Just Memecoin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Just Memecoin
Z lastništvom kriptovalute Just Memecoin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Just Memecoin (MEMECOIN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Just Memecoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Just Memecoin?
Če bi kriptovaluta Just Memecoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Just Memecoin.
Koliko je kriptovaluta Just Memecoin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Just Memecoin je $ 0.0004586. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Just Memecoin še vedno dobra naložba?
Just Memecoin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MEMECOIN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Just Memecoin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Just Memecoin v vrednosti $ 56.14K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Just Memecoin?
Cena kriptovalute MEMECOIN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Just Memecoin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MEMECOIN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Just Memecoin?
Na ceno MEMECOIN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,350.62
+1.53%
ETH
3,455.56
+4.79%
SOL
161.75
+4.07%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1067
+1.28%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MEMECOIN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MEMECOIN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Just Memecoin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Just Memecoin letos rasla?
Cena kriptovalute Just Memecoin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Just Memecoin (MEMECOIN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:20:48 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Just Memecoin (MEMECOIN)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
